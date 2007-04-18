Демографическая ситуация значительно улучшилась

Индекс потребительских цен на товары и услуги в феврале 2007 года по сравнению с предыдущим месяцем сложился в области на уровне 100,9%, это ниже среднего значения по России и ЦФО на 0,2 процентного пункта. По этому показателю Белгородчина наравне с Липецкой и Московской областями занимает пятое место среди регионов ЦФО после Тамбовской, Курской, Ивановской и Орловской областей.