Демографическая ситуация значительно улучшилась

Posted 18 апреля 2007,, 06:13
Published 18 апреля 2007,, 06:13
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Среди областей ЦФО Белгородчина занимает по этому показателю второе место после Тамбовской области. По объему отгруженных товаров собственного производства и выполненных работ и услуг собственными силами на душу населения по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» (5,8 тыс. рублей) наш регион занимает первое место среди областей ЦФО, по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» (14,5 тыс. рублей) – четвертое место после Липецкой области (30 тыс. рублей), Москвы (15,3 тыс. рублей) и Московской области (14,6 тыс. рублей).
В январе – феврале 2007 года в области за счет всех источников финансирования введено 102,5 тыс.кв. метров общей площади жилых домов. По объему введенного жилья в расчете на 1000 человек населения (67,8 кв.м.) область занимает второе место после Московской области (112,9 кв.м.).
По темпам прироста ввода жилья в январе – феврале этого года по сравнению с январем – февралем 2006 года (80,5%) область опережает регионы ЦФО на 29,5 процентного пункта и среднее значение по России – на 12,6 процентного пункта. По этому показателю область занимает пятое место среди регионов ЦФО после Московской, Воронежской, Владимирской и Курской областей.
По объему производства мяса и яиц в сельскохозяйственных организациях область занимает первое место среди всех регионов ЦФО и третье – по производству молока после Московской и Владимирской областей.
Производство мяса (скота и птицы на убой в живом весе) увеличилось по сравнению с уровнем января – февраля 2006 года на 36,9%, яиц – на 27,7%. По темпам прироста объемов производства мяса область опережает регионы ЦФО на 13,5 процентного пункта и среднее значение по России – на 21,7 процентного пункта, яиц – соответственно на 22 и 24,9 процентного пункта.
Оборот розничной торговли по сравнению с уровнем января – февраля 2006 года увеличился в области в сопоставимой оценке на 19,4%, это выше среднероссийского показателя на 5,5 процентного пункта, ЦФО – на 8,6 процентного пункта.
В январе – феврале 2007 года по сравнению с январем – февралем 2006 года объем платных услуг, оказанных населению, возрос на 12,6%. Темпы прироста данного показателя опережают среднероссийский на 2,9 процентного пункта, ЦФО – на 5,2 процентного пункта. По этому показателю наш регион занимает пятое место среди регионов ЦФО после Ярославской, Воронежской, Костромской и Калужской областей.
Индекс потребительских цен на товары и услуги в феврале 2007 года по сравнению с предыдущим месяцем сложился в области на уровне 100,9%, это ниже среднего значения по России и ЦФО на 0,2 процентного пункта. По этому показателю Белгородчина наравне с Липецкой и Московской областями занимает пятое место среди регионов ЦФО после Тамбовской, Курской, Ивановской и Орловской областей.
Индекс цен производителей промышленных товаров в феврале 2007 года по сравнению с предыдущим месяцем сложился на уровне 101%, это на 0,8 процентного пункта ниже среднего показателя по ЦФО. Более низкий индекс сложился только в Московской (100,6%), Липецкой (100,7%) областях и Москве (100,8%).
Стоимость минимального набора продуктов питания (1368 рублей) в феврале 2007 года была ниже, чем в среднем по ЦФО на 161,8 рубля, по России – на 156,3 рубля.
В прошлом году крупными и средними организациями области получен положительный финансовый результат (превышение суммы прибыли над убытком составило 39428,4 млн. рублей). В расчете на душу населения по этому показателю область занимает третье место после Москвы и Липецкой области.
Реальные денежные доходы населения в январе 2007 года возросли по отношению к январю 2006 года на 16,3%, это выше среднего показателя по России на 3,6 процентного пункта. По этому показателю область занимает 5 место среди регионов ЦФО после Ивановской (164,2%), Московской (123,5%), Курской (122,7%) областей и Москвы (117,4%).
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе 2007 года составила в Белгородской области 9051,3 рубля. По ее величине область находится на шестом месте среди регионов ЦФО после Москвы, Московской, Липецкой, Ярославской и Калужской областей.
В области принимаются меры по ликвидации задолженности по выдаче средств на оплату труда. По состоянию на 1 марта 2007 года общий размер просроченной задолженности по заработной плате составил 10,7 млн. рублей. Отсутствовала просроченная задолженность по заработной плате в организациях, финансируемых из бюджетов всех уровней.
Количество безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, сократилось за январь 2007 года на 800 человек, сообщает сайт территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Белгородской области
В январе этого года в области сложилась одна из наиболее благополучных среди регионов ЦФО демографическая ситуация. По числу родившихся младенцев Белгородская область занимает четвертое место после Москвы, Московской и Воронежской областей, естественная убыль населения ниже только в Костромской и Орловской областях.