Сезон охоты начнется 24 марта

Posted 23 марта 2007,, 07:36
Published 23 марта 2007,, 07:36
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В соответствии с правилами охоты на территории Белгородской области и в целях рационального использования пернатой дичи охота разрешается на самцов вальдшнепа и диких гусей, кроме видов и подвидов, занесенных в Красные книги РФ и Белгородской области.
Охоту на вальдшнепа следует производить во время вечерней тяги с 20 часов до наступления темноты в специально отведенных местах, а охотиться на гуся необходимо в течение светового дня не ближе одного километра от постоянных водоемов из укрытий с применением профилей, чучел и манных птиц. Разрешается для подбора и подачи дичи использовать охотничьих собак легавых пород и спаниелей. Установленная норма добычи гусей и вальдшнепа – три особи в день на одного охотника.
При обнаружении в процессе охоты павшей птицы и птиц с нетипичным поведением следует немедленно информировать об этом штатных работников Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Белгородской области и охотопользователей. В случае обнаружения фактов заражения диких птиц птичьим гриппом необходимо прекратить охоту, сообщает пресс-центр губернатора области.