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Posted 23 марта 2007,, 07:36

Published 23 марта 2007,, 07:36

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Сезон охоты начнется 24 марта

23 марта 2007, 07:36
Правительство области установило сроки весенней охоты с 24 марта по 2 апреля 2007 года.

В соответствии с правилами охоты на территории Белгородской области и в целях рационального использования пернатой дичи охота разрешается на самцов вальдшнепа и диких гусей, кроме видов и подвидов, занесенных в Красные книги РФ и Белгородской области.

Охоту на вальдшнепа следует производить во время вечерней тяги с 20 часов до наступления темноты в специально отведенных местах, а охотиться на гуся необходимо в течение светового дня не ближе одного километра от постоянных водоемов из укрытий с применением профилей, чучел и манных птиц. Разрешается для подбора и подачи дичи использовать охотничьих собак легавых пород и спаниелей. Установленная норма добычи гусей и вальдшнепа – три особи в день на одного охотника.

При обнаружении в процессе охоты павшей птицы и птиц с нетипичным поведением следует немедленно информировать об этом штатных работников Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Белгородской области и охотопользователей. В случае обнаружения фактов заражения диких птиц птичьим гриппом необходимо прекратить охоту, сообщает пресс-центр губернатора области.

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Белгородская область#Денис Объедкин#Макроэкономика#Охота#Птица#Дичь#Вальдшнеп
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