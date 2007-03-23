Сезон охоты начнется 24 марта

Охоту на вальдшнепа следует производить во время вечерней тяги с 20 часов до наступления темноты в специально отведенных местах, а охотиться на гуся необходимо в течение светового дня не ближе одного километра от постоянных водоемов из укрытий с применением профилей, чучел и манных птиц. Разрешается для подбора и подачи дичи использовать охотничьих собак легавых пород и спаниелей. Установленная норма добычи гусей и вальдшнепа – три особи в день на одного охотника.