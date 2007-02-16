На Луганщине завидуют белгородским сельхозпроизводителям

Posted 16 февраля 2007,, 08:59
Published 16 февраля 2007,, 08:59
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
«Мне недавно пришлось побывать на Белгородчине. Хочу вам сказать, им можно завидовать. А ведь мы граничим, в том числе, и сельскохозяйственными землями. За последние несколько лет там решили проблемы крупного, именно крупного сельскохозяйственного производства. При этом, налажено развитие инфраструктуры вплоть до таких мельчайших деталей как пешеходные дорожки. Тогда почему у нас так нельзя сделать?», - поинтересовался В. Пахниц.
По его словам, без поддержки власти это сделать невозможно. Только, по мнению В. Пахница, поддержка не должна быть в таком виде, как было с компьютеризацией школ Старобельского района в прошлом году, сообщает Ирта-fax.
«Нам тогда выделили деньги, но они долгое время пролежали на счетах, потому что Киев не мог определиться с тендерами. А когда через полгода закупка была произведена, то получилось, что цена была в два раза выше, чем при начальных торгах. Так зачем нам такие тендеры?», - заметил глава Старобельского района.