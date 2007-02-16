На Луганщине завидуют белгородским сельхозпроизводителям

«Мне недавно пришлось побывать на Белгородчине. Хочу вам сказать, им можно завидовать. А ведь мы граничим, в том числе, и сельскохозяйственными землями. За последние несколько лет там решили проблемы крупного, именно крупного сельскохозяйственного производства. При этом, налажено развитие инфраструктуры вплоть до таких мельчайших деталей как пешеходные дорожки. Тогда почему у нас так нельзя сделать?», - поинтересовался В. Пахниц.