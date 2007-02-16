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Posted 16 февраля 2007,, 08:59

Published 16 февраля 2007,, 08:59

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

На Луганщине завидуют белгородским сельхозпроизводителям

16 февраля 2007, 08:59
Старобельскому району Луганской области есть чему поучиться у своих российских соседей из Белгорода Российской Федерации. Об этом сегодня на совещании хозактива Луганской области заявил председатель Старобельского райсовета Валерий Пахниц.

«Мне недавно пришлось побывать на Белгородчине. Хочу вам сказать, им можно завидовать. А ведь мы граничим, в том числе, и сельскохозяйственными землями. За последние несколько лет там решили проблемы крупного, именно крупного сельскохозяйственного производства. При этом, налажено развитие инфраструктуры вплоть до таких мельчайших деталей как пешеходные дорожки. Тогда почему у нас так нельзя сделать?», - поинтересовался В. Пахниц.

По его словам, без поддержки власти это сделать невозможно. Только, по мнению В. Пахница, поддержка не должна быть в таком виде, как было с компьютеризацией школ Старобельского района в прошлом году, сообщает Ирта-fax.

«Нам тогда выделили деньги, но они долгое время пролежали на счетах, потому что Киев не мог определиться с тендерами. А когда через полгода закупка была произведена, то получилось, что цена была в два раза выше, чем при начальных торгах. Так зачем нам такие тендеры?», - заметил глава Старобельского района.

#Новости#Экономика#Мария#Луганская область#Сельскохозяйственные земли#Луганщина
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