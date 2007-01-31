Белгородская область обеспечила наибольший рост производства мяса в стране

Posted 31 января 2007,, 12:49
Published 31 января 2007,, 12:49
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
По данным Минсельхоза РФ в
В первую «десятку» регионов, обеспечивших наибольший рост производства мяса в 2006 году, вошли Белгородская область (134% по сравнению с уровнем 2005 года), Липецкая область (118%), Пензенская область (115%), Оренбургская область (111%), Республика Коми (110%), Брянская область (110%), Республика Адыгея (110%), Московская область (109%), Краснодарский край (107%) и Томская область (107%).
Комментируя итоги по производству молока, глава Минсельхоза отметил «превращение динамики из отрицательной в положительную как важный промежуточный результат реализации национального проекта», сообщает сайт Минсельхоза.