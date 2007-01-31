Белгородская область обеспечила наибольший рост производства мяса в стране

По данным Минсельхоза РФ в 2006 г . рост производства мяса всех видов по сравнению с 2005 годом в целом по стране составил 4,6%. «Сохранение этих темпов позволит выйти на заданные в проекте 7%», - считает министр сельского хозяйства РФ Алексей Гордеев.