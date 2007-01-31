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Posted 31 января 2007,, 12:49

Published 31 января 2007,, 12:49

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородская область обеспечила наибольший рост производства мяса в стране

31 января 2007, 12:49
30 января 2007 года в Министерстве сельского хозяйства РФ в ходе подведения итогов реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» в 2006 году были выявлены регионы, добившиеся наилучших результатов по направлению «Ускоренное развитие животноводства».

По данным Минсельхоза РФ в 2006 г. рост производства мяса всех видов по сравнению с 2005 годом в целом по стране составил 4,6%. «Сохранение этих темпов позволит выйти на заданные в проекте 7%», - считает министр сельского хозяйства РФ Алексей Гордеев.

В первую «десятку» регионов, обеспечивших наибольший рост производства мяса в 2006 году, вошли Белгородская область (134% по сравнению с уровнем 2005 года), Липецкая область (118%), Пензенская область (115%), Оренбургская область (111%), Республика Коми (110%), Брянская область (110%), Республика Адыгея (110%), Московская область (109%), Краснодарский край (107%) и Томская область (107%).

Комментируя итоги по производству молока, глава Минсельхоза отметил «превращение динамики из отрицательной в положительную как важный промежуточный результат реализации национального проекта», сообщает сайт Минсельхоза.

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Денис Объедкин#АПК#Мясо#Минсельхоз
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