«Серебряными голосами» России стали юные вокалисты из Старого Оскола

Posted 19 января 2007,, 11:33
Published 19 января 2007,, 11:33
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Уже в пятый раз старооскольские вокалисты покоряли жюри в городе Иваново. На восьмой Всероссийский детский вокальный конкурс «Серебряные голоса» в этом году съехались юные певцы из 35 областей России. Наш город представляла дружная команда из восьми вокалистов. Это воспитанники детской музыкальной школы №4 и центра развития творчества детей и юношества №1.
Конкурс не зря имеет статус Всероссийского. Талант конкурсантов оценивало компетентное жюри. «Серебряные голоса» - это некий экзамен для юных вокалистов. Старооскольские ребята на протяжении полугода упорно готовились к конкурсу. Репертуар дети подбирали себе сами. А вот за сценический образ и хореографию отвечали их наставники – Вероника Калинцева, Светлана Хорольская и Елена Яцун.
Как пояснила Оксана Синицкая, преподаватель вокала эстрадного отделения ДМШ№4, «каждый номер – это тщательная работа. Не одного человека, а многих. Помогают и родители, и преподаватели, вместе подбирают костюмы, и записывают и прослушивают фонограмму».
Конкурс проводится в два тура. Каждый участник должен был исполнить две разнохарактерные композиции. С ивановской сцены звучали песни Софии Ротару, Ларисы Долиной, Аллы Пугачевой. Оскольчанка Юля Пшеничная исполнила необычную для девушки песню – «Белую ночь» Александра Розембаума. Юля считает, что эта песня с готическим смыслом, и может быть именно поэтому она и зацепила жюри.
Пением Юля увлеклась в пятилетнем возрасте. В конкурсе «Серебряные голоса» выступила впервые и сразу удачно. Юля Пшеничная завоевала звание лауреата первой степени в старшей группе. Лауреатами первой степени также стали: в младшей возрастной категории – Настя Липянская, в средней – Ангелина Шалыгина. Озорная песня «Рiдный край», в исполнении Лины подняла настроение всем зрителям в зале.
Ни один староосколец не уехал с конкурса без награды. Певцы стали лауреатами, дипломантами первой, второй и третьей степени. Все победители получили грамоты, дипломы, кубки, а самое главное мощный заряд творческой энергии для покорения еще больших вершин.