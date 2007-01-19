«Серебряными голосами» России стали юные вокалисты из Старого Оскола

Уже в пятый раз старооскольские вокалисты покоряли жюри в городе Иваново. На восьмой Всероссийский детский вокальный конкурс «Серебряные голоса» в этом году съехались юные певцы из 35 областей России. Наш город представляла дружная команда из восьми вокалистов. Это воспитанники детской музыкальной школы №4 и центра развития творчества детей и юношества №1.