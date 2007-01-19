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Posted 19 января 2007,, 11:33

Published 19 января 2007,, 11:33

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

«Серебряными голосами» России стали юные вокалисты из Старого Оскола

19 января 2007, 11:33
В городе Иваново прошел конкурс детского вокального творчества, где воспитанники музыкальной школы №4 и центра развития творчества №1 взяли все награды высшей степени.

Уже в пятый раз старооскольские вокалисты покоряли жюри в городе Иваново. На восьмой Всероссийский детский вокальный конкурс «Серебряные голоса» в этом году съехались юные певцы из 35 областей России. Наш город представляла дружная команда из восьми вокалистов. Это воспитанники детской музыкальной школы №4 и центра развития творчества детей и юношества №1.

Конкурс не зря имеет статус Всероссийского. Талант конкурсантов оценивало компетентное жюри. «Серебряные голоса» - это некий экзамен для юных вокалистов. Старооскольские ребята на протяжении полугода упорно готовились к конкурсу. Репертуар дети подбирали себе сами. А вот за сценический образ и хореографию отвечали их наставники – Вероника Калинцева, Светлана Хорольская и Елена Яцун.

Как пояснила Оксана Синицкая, преподаватель вокала эстрадного отделения ДМШ№4, «каждый номер – это тщательная работа. Не одного человека, а многих. Помогают и родители, и преподаватели, вместе подбирают костюмы, и записывают и прослушивают фонограмму».

Конкурс проводится в два тура. Каждый участник должен был исполнить две разнохарактерные композиции. С ивановской сцены звучали песни Софии Ротару, Ларисы Долиной, Аллы Пугачевой. Оскольчанка Юля Пшеничная исполнила необычную для девушки песню – «Белую ночь» Александра Розембаума. Юля считает, что эта песня с готическим смыслом, и может быть именно поэтому она и зацепила жюри.

Пением Юля увлеклась в пятилетнем возрасте. В конкурсе «Серебряные голоса» выступила впервые и сразу удачно. Юля Пшеничная завоевала звание лауреата первой степени в старшей группе. Лауреатами первой степени также стали: в младшей возрастной категории – Настя Липянская, в средней – Ангелина Шалыгина. Озорная песня «Рiдный край», в исполнении Лины подняла настроение всем зрителям в зале.

Ни один староосколец не уехал с конкурса без награды. Певцы стали лауреатами, дипломантами первой, второй и третьей степени. Все победители получили грамоты, дипломы, кубки, а самое главное мощный заряд творческой энергии для покорения еще больших вершин.

По материалам сайта Старого Оскола

#Новости#Культура#Старый Оскол#Мария#Иваново#Вокалист
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