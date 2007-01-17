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Posted 17 января 2007,, 08:36

Published 17 января 2007,, 08:36

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен

17 января 2007, 08:36
Правительство Белгородской области, в целях привлечения высококвалифицированных кадров, роста уровня социально-экономического развития, улучшения демографической ситуации в области, утвердило программу на 2007-2012 годы по оказанию содействия добровольному переселению в Белгородскую область соотечественников, проживающих за рубежом.

Белгородская область – один из немногих регионов в Центральной России, где миграционный приток населения позволяет не только поддерживать численность, но и способствует росту населения.

На первом этапе реализации программы (2007 – 2008) планируется переселение соотечественников, в основном под реализацию инвестиционных проектов, а также вакантных рабочих мест. На втором этапе (2009 – 2012) предполагается организовать переселение на территорию области с учетом результатов и опыта первого этапа.

Поддержка добровольных переселенцев будет осуществляться за счет средств как областного, так и федерального бюджетов, сообщает пресс-центр губернатора Белгородской области.

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Денис Объедкин#Мигрант#Демографическая ситуация#Переселенец#Соотечественник
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