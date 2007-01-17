Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен

На первом этапе реализации программы (2007 – 2008) планируется переселение соотечественников, в основном под реализацию инвестиционных проектов, а также вакантных рабочих мест. На втором этапе (2009 – 2012) предполагается организовать переселение на территорию области с учетом результатов и опыта первого этапа.