Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен

Posted 17 января 2007,, 08:36
Published 17 января 2007,, 08:36
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Белгородская область – один из немногих регионов в Центральной России, где миграционный приток населения позволяет не только поддерживать численность, но и способствует росту населения.
На первом этапе реализации программы (2007 – 2008) планируется переселение соотечественников, в основном под реализацию инвестиционных проектов, а также вакантных рабочих мест. На втором этапе (2009 – 2012) предполагается организовать переселение на территорию области с учетом результатов и опыта первого этапа.
Поддержка добровольных переселенцев будет осуществляться за счет средств как областного, так и федерального бюджетов, сообщает пресс-центр губернатора Белгородской области.