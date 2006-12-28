В Губкине прошло открытое первенство Белгородской области по греко-римской борьбе

В спортивном соревновании приняли участие команды Белгорода и Белгородского района, Воронежа, Орла, Алушты, Губкина. Участников и гостей первенства приветствовал В.К. Томаев – президент Федерации греко-римской борьбы Белгородской области. Он отметил, что такие соревнования являются залогом успеха и дружбы между спортсменами в настоящем и будущем, пожелал никому не сдаваться и показать высокие результаты.