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Posted 28 декабря 2006,, 07:20

Published 28 декабря 2006,, 07:20

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Губкине прошло открытое первенство Белгородской области по греко-римской борьбе

28 декабря 2006, 07:20
Посвящено оно было памяти мастера спорта по вольной и классической борьбе, старшего лейтенанта милиции, командира роты СОБР, погибшего при исполнении служебного задания, Александра Нечипорука.

В спортивном соревновании приняли участие команды Белгорода и Белгородского района, Воронежа, Орла, Алушты, Губкина. Участников и гостей первенства приветствовал В.К. Томаев – президент Федерации греко-римской борьбы Белгородской области. Он отметил, что такие соревнования являются залогом успеха и дружбы между спортсменами в настоящем и будущем, пожелал никому не сдаваться и показать высокие результаты.

В ходе соревнований шла упорная борьба не только за первые, но и за третьи места. Губкинские спортсмены показали отличные результаты. Золотые медали завоевали Сергей Мартынов (до 35 кг), Святослав Ченцов (до 42 кг), Артем Вислогузов (до 59 кг), Роман Трифонов (до 69 кг).

Как особщает сайт Губкинской территориальной администрации, на вторую ступень пьедестала почета поднялись Иван Шеховцов (до 35 кг), Глеб Лапшин (до 39 кг), Владимир Зацепин (до 50 кг), Роман Шестаков (до 69 кг), на третью – Аркадий Киракосян (до 32 кг), Спартак Киракосян (до 54 кг), Антон Халанский (до 69 кг). Специального диплома «За лучшую технику» удостоен Роман Трифонов, «За волю к победе» - Сергей Мартынов.

#Новости#Денис Объедкин#Спорт#Губкин#Греко-римская борьба
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