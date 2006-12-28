В Губкине прошло открытое первенство Белгородской области по греко-римской борьбе

Posted 28 декабря 2006,, 07:20
Published 28 декабря 2006,, 07:20
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В спортивном соревновании приняли участие команды Белгорода и Белгородского района, Воронежа, Орла, Алушты, Губкина. Участников и гостей первенства приветствовал В.К. Томаев – президент Федерации греко-римской борьбы Белгородской области. Он отметил, что такие соревнования являются залогом успеха и дружбы между спортсменами в настоящем и будущем, пожелал никому не сдаваться и показать высокие результаты.
В ходе соревнований шла упорная борьба не только за первые, но и за третьи места. Губкинские спортсмены показали отличные результаты. Золотые медали завоевали Сергей Мартынов (до
Как особщает сайт Губкинской территориальной администрации, на вторую ступень пьедестала почета поднялись Иван Шеховцов (до