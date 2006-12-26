Кукольные пациенты помогают спасать человеческие жизни

Posted 26 декабря 2006,, 07:53
Published 26 декабря 2006,, 07:53
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Преподаватель хирургии Белгородского медицинского колледжа при БелГУ Зоя Фёдоровна Сидоркина вместе со своими студентами создала огромную коллекцию кукол, иллюстрирующих различные заболевания, ранения, травмы, ожоги, обморожения, физиологические системы человека. По этим куклам – маленьким моделям человека – студенты изучают разного рода болезни, запоминают симптомы, учатся проводить диагностику заболеваний.
Коллекция преподавателя уже имеет свою историю, которая началась четыре года назад. Тогда на свет «появилась» кукла, на которой были изображены стомы – противоестественные отверстия на теле человека, которые врачи вынуждены делать при каких-либо заболеваниях.
Вторую куклу коллекции «сбила машина». Она «получила» многочисленные ранения и сотрясение мозга: кровотечение из ушей, носа, «симптом очков» - это верные его признаки. Есть куклы с зонами Геда – те зоны, куда идут болевые импульсы при повреждении или заболевании какого-либо органа.
Мало кто из нас знает, что существует не только медицинская сестра, но и операционная, и форма одежды у этих сестёр различная. Чем они отличаются и какова форма врача, студенты узнают тоже по куклам. Форму для «коллег» студенты шили сами. А одному «малышу» вместо потерянных ноги и рук ребята изготовили «микровариант» настоящих протезов.
«Для создания коллекции используется воск, белая глина, пластилин, мягкий пластик, - рассказывает Зоя Фёдоровна. – Рисуем обычными красками, а затем покрываем лаком».
Для изготовления муляжей использовались только старые куклы, хотя есть одна новая, очень красивая. Ее Зое Фёдоровне подарили студенты, когда закончили колледж. Она «здорова» и теперь возглавляет коллекцию. Всего же насчитывается 82 куклы. Раньше, правда, было 92, но пять из них «уехало» на кафедру общей хирургии в Воронежскую клинику. Ещё пять – в августе – тоже на кафедру общей хирургии, но уже во 2-ой Московский медицинский институт.