Кукольные пациенты помогают спасать человеческие жизни

Для изготовления муляжей использовались только старые куклы, хотя есть одна новая, очень красивая. Ее Зое Фёдоровне подарили студенты, когда закончили колледж. Она «здорова» и теперь возглавляет коллекцию. Всего же насчитывается 82 куклы. Раньше, правда, было 92, но пять из них «уехало» на кафедру общей хирургии в Воронежскую клинику. Ещё пять – в августе – тоже на кафедру общей хирургии, но уже во 2-ой Московский медицинский институт.