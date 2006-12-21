Деньги по осени считают

Заработная плата по видам экономической деятельности составила: в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве – 6471 рубль, в добыче полезных ископаемых – 15944 рубля, в обрабатывающих производствах – 10282 рубля, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 11446 рублей, в строительстве – 10572 рубля, в оптовой и розничной торговле – 6990 рублей, на транспорте и в связи – 9684 рубля, в образовании – 5972 рубля, в здравоохранении и предоставлении социальных услуг – 5728 рублей.