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Posted 21 декабря 2006,, 06:59

Published 21 декабря 2006,, 06:59

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Деньги по осени считают

21 декабря 2006, 06:59
По данным Белгородстата средняя номинальная заработная плата, начисленная работникам области в октябре 2006 года, по полному кругу организаций без выплат социального характера сложилась в размере 8810 рублей и увеличилась по сравнению с сентябрем этого года на 0,9%, с октябрем 2005 года – на 19,8%.

Заработная плата по видам экономической деятельности составила: в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве – 6471 рубль, в добыче полезных ископаемых – 15944 рубля, в обрабатывающих производствах – 10282 рубля, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 11446 рублей, в строительстве – 10572 рубля, в оптовой и розничной торговле – 6990 рублей, на транспорте и в связи – 9684 рубля, в образовании – 5972 рубля, в здравоохранении и предоставлении социальных услуг – 5728 рублей.

Размер начисленной реальной средней заработной платы (рост заработной платы, скорректированный с учетом изменения сводного индекса потребительских цен) в октябре по сравнению с октябрем 2005 года увеличился на 9,9%, сообщает сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Белгородской области.

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Белгородская область#Денис Объедкин#Заработная плата#Белгородстат#Улицы
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