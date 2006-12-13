Белгородский академический драматический театр получил премию за достижения в области театрального искусства

Posted 13 декабря 2006,, 09:57
Published 13 декабря 2006,, 09:57
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Премия учреждена по инициативе Полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Г.С. Полтавченко. Она присуждается за наиболее талантливые произведения литературы и искусства, получившие широкое общественное признание и ставшие значительным вкладом в отечественную культуру. В Премии участвуют 112 соискателей – авторов и творческих коллективов из 18 регионов центральной России. Произведения должны быть опубликованы и исполнены в год номинации.
В выставочных залах Российской академии художеств, по сложившейся традиции, была развернута выставка произведений литературы, изобразительного искусства и народного творчества, созданных соискателями Премии, сообщает сайт Российской академии художеств.
Члены творческо-экспертной комиссии по присуждению Премии ЦФО в области литературы и искусства назвали имена лауреатов Премии по 7 номинациям.
В церемонии вручения Премии приняли участие Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Г. Полтавченко, председатель Союза композиторов России В. Казенин, президент Российской академии художеств З. Церетели, а также губернаторы регионов ЦФО, представители общественности, искусства и культуры.
За достижения в области театрального искусства Премию I степени получил Белгородский государственный академический драматический театр им. М.С. Щепкина – за создание спектакля «Горе от ума» по комедии А.С. Грибоедова. В этой номинации белгородский коллектив обошел Мытищинский театр драмы и комедии «ФЭСТ» (Премия II степени) и актрису Российского государственного академического театра драмы им. Ф. Волкова Н.И. Терентьеву (Ярославская область).