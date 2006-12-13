Белгородский академический драматический театр получил премию за достижения в области театрального искусства

Премия учреждена по инициативе Полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Г.С. Полтавченко. Она присуждается за наиболее талантливые произведения литературы и искусства, получившие широкое общественное признание и ставшие значительным вкладом в отечественную культуру. В Премии участвуют 112 соискателей – авторов и творческих коллективов из 18 регионов центральной России. Произведения должны быть опубликованы и исполнены в год номинации.