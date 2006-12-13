Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 декабря 2006,, 09:57

Published 13 декабря 2006,, 09:57

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородский академический драматический театр получил премию за достижения в области театрального искусства

13 декабря 2006, 09:57
12 декабря в Российской академии художеств состоялась торжественная церемония вручения Премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства за 2006 год.

Премия учреждена по инициативе Полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Г.С. Полтавченко. Она присуждается за наиболее талантливые произведения литературы и искусства, получившие широкое общественное признание и ставшие значительным вкладом в отечественную культуру. В Премии участвуют 112 соискателей – авторов и творческих коллективов из 18 регионов центральной России. Произведения должны быть опубликованы и исполнены в год номинации.

В выставочных залах Российской академии художеств, по сложившейся традиции, была развернута выставка произведений литературы, изобразительного искусства и народного творчества, созданных соискателями Премии, сообщает сайт Российской академии художеств.

Члены творческо-экспертной комиссии по присуждению Премии ЦФО в области литературы и искусства назвали имена лауреатов Премии по 7 номинациям.

В церемонии вручения Премии приняли участие Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Г. Полтавченко, председатель Союза композиторов России В. Казенин, президент Российской академии художеств З. Церетели, а также губернаторы регионов ЦФО, представители общественности, искусства и культуры.

За достижения в области театрального искусства Премию I степени получил Белгородский государственный академический драматический театр им. М.С. Щепкина – за создание спектакля «Горе от ума» по комедии А.С. Грибоедова. В этой номинации белгородский коллектив обошел Мытищинский театр драмы и комедии «ФЭСТ» (Премия II степени) и актрису Российского государственного академического театра драмы им. Ф. Волкова Н.И. Терентьеву (Ярославская область).

#Новости#Культура#Театр#Мария#Искусство#Горе от ума#Грибоедов#Рсосийская академия художеств
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18