Игровые автоматы – это вам не игрушки!

Posted 12 декабря 2006,, 12:34
Published 12 декабря 2006,, 12:34
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Житель Старого Оскола обратился с жалобой на работу азартных заведений в старооскольское УВД. Как рассказал начальник ОБЭП УВД Старого Оскола и района Виктор Бондарев, житель города обратился в милицию с просьбой провести проверку салонов игровых автоматов. Он посещал такие салоны, проиграл определенную сумму, а выиграть ничего не смог. У него возникли сомнения, а правильно ли там установлен процент выигрыша.
Согласно нормативным документам, процент выигрыша на игровом автомате должен составлять как минимум 75 процентов. Зачастую эта планка занижена. А есть и такие автоматы, у которых выиграть практически невозможно. Милиционеры планировали проверить работу всех игровых салонов. Но на момент рейда большинство из них закрылись.
И все же во время проверки сотрудники ОБЭП изъяли 59 программных устройств. А в салоне, принадлежащем ООО «Вегатек», конфисковали все игровые автоматы, так как руководство салона отказалось предоставить оперативникам игровые платы. Сейчас решается вопрос о проведении исследований данных плат на предмет того, какой же все-таки процент выигрыша установлен.
По результатам данной проверки будет принято соответствующее решение в соответствии со ст. 144, 145 УПК РФ. На этой неделе милиционеры планируют проверить оставшиеся азартные заведения города.