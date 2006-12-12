Игровые автоматы – это вам не игрушки!

Житель Старого Оскола обратился с жалобой на работу азартных заведений в старооскольское УВД. Как рассказал начальник ОБЭП УВД Старого Оскола и района Виктор Бондарев, житель города обратился в милицию с просьбой провести проверку салонов игровых автоматов. Он посещал такие салоны, проиграл определенную сумму, а выиграть ничего не смог. У него возникли сомнения, а правильно ли там установлен процент выигрыша.