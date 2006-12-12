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Posted 12 декабря 2006,, 12:34

Published 12 декабря 2006,, 12:34

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Игровые автоматы – это вам не игрушки!

12 декабря 2006, 12:34
34 игровых автомата и 59 программно-защитных устройств (ПЗУ) изъяли в минувшие выходные старооскольские милиционеры в игровых салонах города. В этот раз инициатором проверки салонов стал один из игроков.

Житель Старого Оскола обратился с жалобой на работу азартных заведений в старооскольское УВД. Как рассказал начальник ОБЭП УВД Старого Оскола и района Виктор Бондарев, житель города обратился в милицию с просьбой провести проверку салонов игровых автоматов. Он посещал такие салоны, проиграл определенную сумму, а выиграть ничего не смог. У него возникли сомнения, а правильно ли там установлен процент выигрыша.

Согласно нормативным документам, процент выигрыша на игровом автомате должен составлять как минимум 75 процентов. Зачастую эта планка занижена. А есть и такие автоматы, у которых выиграть практически невозможно. Милиционеры планировали проверить работу всех игровых салонов. Но на момент рейда большинство из них закрылись.

И все же во время проверки сотрудники ОБЭП изъяли 59 программных устройств. А в салоне, принадлежащем ООО «Вегатек», конфисковали все игровые автоматы, так как руководство салона отказалось предоставить оперативникам игровые платы. Сейчас решается вопрос о проведении исследований данных плат на предмет того, какой же все-таки процент выигрыша установлен.

По результатам данной проверки будет принято соответствующее решение в соответствии со ст. 144, 145 УПК РФ. На этой неделе милиционеры планируют проверить оставшиеся азартные заведения города.

По материалам сайта Старого Оскола

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Денис Объедкин#Игровой автомат#Салон#Игровая плата
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