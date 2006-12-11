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Posted 11 декабря 2006, 07:19

Published 11 декабря 2006, 07:19

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

Поэт-романтик и земляк…

11 декабря 2006, 07:19
10 декабря исполнилось 190 лет со дня рождения нашего земляка – публициста, поэта, историка церкви Ивана Николаевича Шидловского.

По одной из версий Иван Николаевич родился в с. Грушевка Бирюченского уезда Воронежской губернии (ныне Волоконовский район Белгородской области). По другой – родился в 1815 г. в с. Тарасовка Суджанского уезда Курской губернии. Одно известно точно – родился будущий поэт и публицист в дворянской семье.

И.Н. Шидловский окончил Бирюченскую уездную гимназию и юридический факультет Харьковского университета, работал в Министерстве финансов в Петербурге, дружил с Ф.М. Достоевским. Его перу принадлежат такие известные стихотворения, как «Облако», «Буря», «К Елене З.».

В 1840 г. из-за болезни Иван Николаевич оставил службу, поселился в родной Грушевке и занялся изучением истории церкви. Здесь Шидловский написал драму «Мария Симонова» и провел большое исследование по истории русской церкви, которое, как предполагают, сам же и уничтожил. Умер и похоронен Иван Николаевич Шидловский в Грушевке.

#Новости#Историк#Поэт#Шидловский#Общество#Денис Объедкин
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