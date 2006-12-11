Поэт-романтик и земляк…

По одной из версий Иван Николаевич родился в с. Грушевка Бирюченского уезда Воронежской губернии (ныне Волоконовский район Белгородской области). По другой – родился в 1815 г. в с. Тарасовка Суджанского уезда Курской губернии. Одно известно точно – родился будущий поэт и публицист в дворянской семье.