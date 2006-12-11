Поэт-романтик и земляк…

Posted 11 декабря 2006, 07:19
Published 11 декабря 2006, 07:19
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
По одной из версий Иван Николаевич родился в с. Грушевка Бирюченского уезда Воронежской губернии (ныне Волоконовский район Белгородской области). По другой – родился в 1815 г. в с. Тарасовка Суджанского уезда Курской губернии. Одно известно точно – родился будущий поэт и публицист в дворянской семье.
И.Н. Шидловский окончил Бирюченскую уездную гимназию и юридический факультет Харьковского университета, работал в Министерстве финансов в Петербурге, дружил с Ф.М. Достоевским. Его перу принадлежат такие известные стихотворения, как «Облако», «Буря», «К Елене З.».
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