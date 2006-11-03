Зимняя охота по строгим правилам

Владельцы чистокровных собак борзых, гончих и норных пород имеют преимущество перед другими охотниками. Им полагается дополнительный день для охоты на зайцев и лис – среда. Кроме того, для этих людей сезон начнется на 10 дней раньше. Но только в том случае, если у собак есть дипломы полевых испытаний и они в этом году принимали участие в выставках охотничьих собак. Хозяева таких животных должны иметь свидетельство о регистрации в органах ветсаннадзора.