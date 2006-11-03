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Posted 3 ноября 2006,, 08:33

Published 3 ноября 2006,, 08:33

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Зимняя охота по строгим правилам

3 ноября 2006, 08:33
С 5 ноября по 31 декабря в Белгородской области разрешена охота на зайца-русака, лисицу, енотовидную собаку, хоря тёмного, куницу каменную и лесную. Отстрел животных можно вести только по выходным и праздничным дням.

Как сообщает пресс-центр губернатора Белгородской области, установлена норма добычи зайца-русака – один заяц на человека за день охоты. С нового года охотиться на лис можно будет ежедневно, но только с 1 января до 28 февраля и под контролем охотопользователей и работников Роспотребнадзора. Такая мера, согласно Постановлению правительства области, позволит урегулировать численность животных, в том числе на территории видовых охотничьих заказников.

Владельцы чистокровных собак борзых, гончих и норных пород имеют преимущество перед другими охотниками. Им полагается дополнительный день для охоты на зайцев и лис – среда. Кроме того, для этих людей сезон начнется на 10 дней раньше. Но только в том случае, если у собак есть дипломы полевых испытаний и они в этом году принимали участие в выставках охотничьих собак. Хозяева таких животных должны иметь свидетельство о регистрации в органах ветсаннадзора.

Для того чтобы убитые пушные животные не стали причиной инфекционного заражения, их тушки будут сжигаться в специальных местах.

#Новости#Политика#Хор#Мария#Охота#Отстрел#Куница#Заяц-русак#Енотовидная собака
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