Зимняя охота по строгим правилам

Posted 3 ноября 2006,, 08:33
Published 3 ноября 2006,, 08:33
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как сообщает пресс-центр губернатора Белгородской области, установлена норма добычи зайца-русака – один заяц на человека за день охоты. С нового года охотиться на лис можно будет ежедневно, но только с 1 января до 28 февраля и под контролем охотопользователей и работников Роспотребнадзора. Такая мера, согласно Постановлению правительства области, позволит урегулировать численность животных, в том числе на территории видовых охотничьих заказников.
Владельцы чистокровных собак борзых, гончих и норных пород имеют преимущество перед другими охотниками. Им полагается дополнительный день для охоты на зайцев и лис – среда. Кроме того, для этих людей сезон начнется на 10 дней раньше. Но только в том случае, если у собак есть дипломы полевых испытаний и они в этом году принимали участие в выставках охотничьих собак. Хозяева таких животных должны иметь свидетельство о регистрации в органах ветсаннадзора.
Для того чтобы убитые пушные животные не стали причиной инфекционного заражения, их тушки будут сжигаться в специальных местах.