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Posted 24 октября 2006,, 08:40

Published 24 октября 2006,, 08:40

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Чтобы дружба стала крепче

24 октября 2006, 08:40
19 октября депутаты Белгородской областной Думы встретились со своими коллегами из Харькова, чтобы обсудить вопросы расширения сотрудничества между Белгородчиной и Харьковской областью Украины.
Сюжет
Харьков

Делегацию депутатов Харьковского облсовета, приехавшую в Белгород, возглавлял председатель комиссии по вопросам приграничного, межрегионального и международного сотрудничества Владимир Безрученко. Наши соседи встретились с белгородскими законодателями, в том числе, заместителем председателя Думы Александром Скляровым.

Главной целью визита было определено развитие органов местного самоуправления различных уровней на Слобожанщине, а также установление контактов между их представителями и укрепление приграничного сотрудничества в целом.

Депутаты двух соседних регионов обсудили основные направления сотрудничества между Харьковской и Белгородской областями. В ходе встречи было высказано мнение о необходимости установления регулярных контактов между представительными органами власти путем создания междепутатской группы, включающей в свой состав и россиян, и украинцев, сообщает газета «Вечерний Харьков».

#Новости#Политика#Мария#Белгородская областная Дума#Харьков#Скляров#Харьковский облсовет
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