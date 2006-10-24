Чтобы дружба стала крепче

Posted 24 октября 2006,, 08:40
Published 24 октября 2006,, 08:40
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Делегацию депутатов Харьковского облсовета, приехавшую в Белгород, возглавлял председатель комиссии по вопросам приграничного, межрегионального и международного сотрудничества Владимир Безрученко. Наши соседи встретились с белгородскими законодателями, в том числе, заместителем председателя Думы Александром Скляровым.
Главной целью визита было определено развитие органов местного самоуправления различных уровней на Слобожанщине, а также установление контактов между их представителями и укрепление приграничного сотрудничества в целом.
Депутаты двух соседних регионов обсудили основные направления сотрудничества между Харьковской и Белгородской областями. В ходе встречи было высказано мнение о необходимости установления регулярных контактов между представительными органами власти путем создания междепутатской группы, включающей в свой состав и россиян, и украинцев, сообщает газета «Вечерний Харьков».