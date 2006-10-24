Чтобы дружба стала крепче

Депутаты двух соседних регионов обсудили основные направления сотрудничества между Харьковской и Белгородской областями. В ходе встречи было высказано мнение о необходимости установления регулярных контактов между представительными органами власти путем создания междепутатской группы, включающей в свой состав и россиян, и украинцев, сообщает газета «Вечерний Харьков».