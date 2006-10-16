Краснодарские футболисты проводят срочный курс реабилитации перед матчем в Белгороде

Между тем, в пресс-службе ФК «Кубань» отметили, что руководство клуба не ищет в состоянии здоровья игроков причину поражения в столице Курской области, однако напомнили, что и в прошлом сезоне перед матчем с курским «Авангардом» игроки команды отравились. В обоих случаях проживала команда в одном и том же отеле.