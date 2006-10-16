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Posted 16 октября 2006,, 07:16

Published 16 октября 2006,, 07:16

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Краснодарские футболисты проводят срочный курс реабилитации перед матчем в Белгороде

16 октября 2006, 07:16
После субботнего матча с курским «Авангардом» ФК «Кубань» руководство краснодарского клуба заявило о том, что причиной его поражения стало острое отравление футболистов и тренеров.
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Футбол

«Во время матча практически весь состав команды, включая тренерский штаб и обслуживающий персонал, почувствовал резкое недомогание, которое в итоге вылилось в рвоту и потерю координации у многих футболистов. По возвращении в Краснодар медперсонал «Кубани» поставил диагноз: острое отравление. В данный момент все без исключения игроки находятся под пристальным наблюдением врачей команды и проходят срочный курс реабилитации перед матчем в Белгороде», - отмечается в заявлении.

Как сообщает KurskCity, краснодарская команда выездную встречу с курским «Авангардом» уступила с минимальным счетом – 1:0. На послематчевой конференции главный тренер ФК «Кубань» ни словом не обмолвился о состоянии своих футболистов.

Между тем, в пресс-службе ФК «Кубань» отметили, что руководство клуба не ищет в состоянии здоровья игроков причину поражения в столице Курской области, однако напомнили, что и в прошлом сезоне перед матчем с курским «Авангардом» игроки команды отравились. В обоих случаях проживала команда в одном и том же отеле.

Напомним, что краснодарские футболисты сегодня в 16.00 встретятся с белгородским «Салютом».

#Новости#Денис Объедкин#Спорт#Футбол#Салют#Авангард#Кубань
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