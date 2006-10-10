В саду горит костер рябины красной…

Posted 10 октября 2006,, 08:15
Published 10 октября 2006,, 08:15
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В этом году очень богатый урожай рябины, которая, как известно, является настоящим кладезем витаминов и микроэлементов, чрезвычайно полезных для организма человека. Поэтому необходимо в полной мере уметь пользоваться тем, что дает природа, жить в гармонии и согласии с окружающей средой.
Цель проводимой акции, по задумке организаторов – Отдела по делам молодежи Грайворонского района – это укрепление и сохранение здоровья подрастающего поколения, экологическое воспитание через личное действенное участие в сборе рябины, приобщение к забытым традициям родного края.
При всех общеобразовательных учреждениях района, в каждом населенном пункте созданы экологические отряды, которые занимаются заготовкой целебных плодов на зиму. Тех, кто больше всего преуспеет в этом деле, ждут всевозможные поощрения, грамоты и призы.
Кроме того, акция в своих рамках предусматривает создание фотоматериалов и видеороликов, цикл познавательных лекций для школьников, конкурсы на лучший тематический плакат и самый оригинальный рецепт использования рябины в кулинарии и народной медицине. Итоги акции «Рябиновый дар» будут подведены в середине ноября, сообщает информационный портал Грайворонского района.