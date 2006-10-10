В саду горит костер рябины красной…

В этом году очень богатый урожай рябины, которая, как известно, является настоящим кладезем витаминов и микроэлементов, чрезвычайно полезных для организма человека. Поэтому необходимо в полной мере уметь пользоваться тем, что дает природа, жить в гармонии и согласии с окружающей средой.