Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 октября 2006,, 08:15

Published 10 октября 2006,, 08:15

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В саду горит костер рябины красной…

10 октября 2006, 08:15
«Рябиновый дар» — необычная молодежная акция под таким названием проходит сейчас в Грайворонском районе Белгородской области. Стартовала она 1 октября и продлится до конца месяца.

В этом году очень богатый урожай рябины, которая, как известно, является настоящим кладезем витаминов и микроэлементов, чрезвычайно полезных для организма человека. Поэтому необходимо в полной мере уметь пользоваться тем, что дает природа, жить в гармонии и согласии с окружающей средой.

Цель проводимой акции, по задумке организаторов – Отдела по делам молодежи Грайворонского района – это укрепление и сохранение здоровья подрастающего поколения, экологическое воспитание через личное действенное участие в сборе рябины, приобщение к забытым традициям родного края.

При всех общеобразовательных учреждениях района, в каждом населенном пункте созданы экологические отряды, которые занимаются заготовкой целебных плодов на зиму. Тех, кто больше всего преуспеет в этом деле, ждут всевозможные поощрения, грамоты и призы.

Кроме того, акция в своих рамках предусматривает создание фотоматериалов и видеороликов, цикл познавательных лекций для школьников, конкурсы на лучший тематический плакат и самый оригинальный рецепт использования рябины в кулинарии и народной медицине. Итоги акции «Рябиновый дар» будут подведены в середине ноября, сообщает информационный портал Грайворонского района.

#Новости#Общество#Денис Объедкин#Грайворонский район#Рябина
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18