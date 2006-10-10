Гуцулы в библиотеке Белгородского технологического университета

Квартет музыкантов из Ужгорода «Гудацька тайстра» (что переводится как «сумка музыканта») провел своеобразную экскурсию в многонациональную музыкальную культуру Закарпатья, познакомив с традиционными и национальными инструментами, которые придают неповторимый колорит не только украинским, словацким, румынским и цыганским народным песням, но и таким хитам как «Очарована, околдована», «Червона рута», «Очи черные»…