Гуцулы в библиотеке Белгородского технологического университета

Posted 10 октября 2006,, 10:15
Published 10 октября 2006,, 10:15
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Звучали веселые и печальные, нежные и озорные песни многочисленных народов, живущих в Закарпатье. Перед мысленным взором возникали то горные вершины, поросшие густым лесом, то звонкоголосые речушки, искрящиеся на солнце всеми цветами радуги…
Квартет музыкантов из Ужгорода «Гудацька тайстра» (что переводится как «сумка музыканта») провел своеобразную экскурсию в многонациональную музыкальную культуру Закарпатья, познакомив с традиционными и национальными инструментами, которые придают неповторимый колорит не только украинским, словацким, румынским и цыганским народным песням, но и таким хитам как «Очарована, околдована», «Червона рута», «Очи черные»…
Восторженно слушатели восприняли оригинальную интерпретацию известной шуточной украинской песни «Пироги», невольно пританцовывали в такт исполняемых мелодий «Танцуй, танцуй» и «Парубкового танца».
От всего сердца присутствующие благодарили музыкантов, в начале трудовой недели подаривших заряд бодрости и хорошего настроения, и председателя объединенного профкома И.П. Авилову, пригласившую этот замечательный коллектив.
Солистка вокально-хоровой студии «Грезы», доцент Г.И. Чемеричко была настолько вдохновлена этим концертом, что решила подготовить концертную программу по мотивам украинских песен.