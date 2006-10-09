Женские брюки подешевели

Нефтепродукты и их производные: бензин и дизельное топливо поднялись в цене за сентябрь на 1,2 – 2,8 %. Менее чем на процент подорожали легковые автомобили. В сфере платных услуг значительно – на 36,6% повысилась стоимость обучение в общеобразовательных средних учебных заведениях, в вузах этот показатель составил 7,8%, на курсах профессионального обучения – 8,1%.