Женские брюки подешевели

Posted 9 октября 2006,, 10:38
Published 9 октября 2006,, 10:38
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
По данным статистической службы, с начала нынешнего года цены на товары и услуги в Белгородской области выросли на 8,3%. В течение сентября цены на продовольственные товары повысились на одну десятую процента, непродовольственные товары и услуги подорожали на 0,8 и 1,4% соответственно.
Что касается продуктов питания, то в прошлом месяце наблюдалось как сезонное снижение цен (плодоовощная продукция и картофель), так и подорожание (яйца, сливочное масло, творог). Из непродовольственных товаров подешевели компакт-диски с записями, микроволновые печи и женские брюки.
Наибольшее повышение цен в сентябре (от 4 до 14%) затронуло ассортимент детской одежды: обувь, детские зимние и демисезонные куртки, пальто и комбинезоны для детей до одного года. Продолжала подниматься цена на строительные материалы. На 4,8% подорожал тарированный цемент, на 3,7% - обрезные доски, на 1,3% - шифер.
Нефтепродукты и их производные: бензин и дизельное топливо поднялись в цене за сентябрь на 1,2 – 2,8 %. Менее чем на процент подорожали легковые автомобили. В сфере платных услуг значительно – на 36,6% повысилась стоимость обучение в общеобразовательных средних учебных заведениях, в вузах этот показатель составил 7,8%, на курсах профессионального обучения – 8,1%.