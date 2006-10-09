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Posted 9 октября 2006,, 10:38

Published 9 октября 2006,, 10:38

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Женские брюки подешевели

9 октября 2006, 10:38
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Белгородской области провел исследование сентябрьского изменения цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги на территории нашего региона.

По данным статистической службы, с начала нынешнего года цены на товары и услуги в Белгородской области выросли на 8,3%. В течение сентября цены на продовольственные товары повысились на одну десятую процента, непродовольственные товары и услуги подорожали на 0,8 и 1,4% соответственно.

Что касается продуктов питания, то в прошлом месяце наблюдалось как сезонное снижение цен (плодоовощная продукция и картофель), так и подорожание (яйца, сливочное масло, творог). Из непродовольственных товаров подешевели компакт-диски с записями, микроволновые печи и женские брюки.

Наибольшее повышение цен в сентябре (от 4 до 14%) затронуло ассортимент детской одежды: обувь, детские зимние и демисезонные куртки, пальто и комбинезоны для детей до одного года. Продолжала подниматься цена на строительные материалы. На 4,8% подорожал тарированный цемент, на 3,7% - обрезные доски, на 1,3% - шифер.

Нефтепродукты и их производные: бензин и дизельное топливо поднялись в цене за сентябрь на 1,2 – 2,8 %. Менее чем на процент подорожали легковые автомобили. В сфере платных услуг значительно – на 36,6% повысилась стоимость обучение в общеобразовательных средних учебных заведениях, в вузах этот показатель составил 7,8%, на курсах профессионального обучения – 8,1%.

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Денис Объедкин#Цена#Статистика#Макроэкономика#Индекс цен
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