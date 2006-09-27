Добро пожаловать в Инсбрук, белгородцы!

Однако затем всех приятно удивила дорога до Инсбрука – отличные немецкие автобаны оставили самые благоприятные впечатления, заставив позабыть о том, что от Мюнхена до Инсбрука более 150 километров . Кроме того, заметить, что ты находишься уже в другом государстве, можно было лишь по приветственному сообщению австрийского оператора мобильной связи – никаких тебе пограничных или таможенных постов, проверок и прочих присущих границам формальностей. Вот уж действительно единая Европа. И тем более поездку из Мюнхена в Инсбрук ни в коем случае нельзя сравнить с поездкой из Харькова в Белгород, которая в некоторых случаях, как показывает практика, может растянуться на долгие часы.