Добро пожаловать в Инсбрук, белгородцы!

Posted 27 сентября 2006,, 11:44
Published 27 сентября 2006,, 11:44
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Вчера наша команда прибыла в город, который дважды становился хозяином главных спортивных стартов мира – Олимпийских игр 1964 и 1976 годов. Следует отметить, что это первый визит «Локо» в Австрию в рамках Лиги чемпионов, до этого наша команда встречалась с австрийским «Денаукрафтом» в сезоне 1997-1998 гг., и тогда матч Кубка чемпионов проходил в Белгороде. Но сначала белгородцы прибыли в Мюнхен, который встретил их пасмурной дождливой погодой и знакомыми по аэропорту «Шереметьево-2» очередями при прохождении паспортного контроля.
Однако затем всех приятно удивила дорога до Инсбрука – отличные немецкие автобаны оставили самые благоприятные впечатления, заставив позабыть о том, что от Мюнхена до Инсбрука более
С первых же минут пребывания в Инсбруке неизгладимые впечатления оставляет альпийская природа, горы, которые начинаются буквально в нескольких сотнях метров от гостиницы, чистый воздух, спокойствие.
Спокойствие – это, наверное, главная отличительная черта города, и даже района, где поселился «Локомотив», несмотря на непосредственную близость местного аэропорта. В целом приятное впечатление произвел и небольшой, но уютный отель, где «львам» предстоит провести почти шесть дней. К тому же до зала, где пройдет матч, буквально две минуты пешком. Зал, кстати, совсем небольшой, даже с трудом верится, что он вмещает необходимый для Лиги чемпионов минимум в полторы тысячи зрителей.
Похоже, что спокойствие города не в силах нарушить даже такое будоражащее и не совсем рядовое спортивное событие, как матч Европейской Лиги чемпионов Индезит. За день до матча так и не удалось встретить хотя бы одну афишу с анонсом предстоящего соревнования. А может, местные жители не нуждаются в рекламе матча и заполнят все свободные места в зале? Ответ на этот вопрос мы получим уже сегодня вечером.
А пока «львы» готовятся проверить свои силы в настоящем деле и дать первый бой в сезоне. Поэтому пожелаем им удачи и призовем вас, наши болельщики, поддержать свою команду!
Специально для ИА «Бел.Ру» пресс-атташе ВК «Локомотив-Белогорье» Андрей Губин из Инсбрука, Австрия