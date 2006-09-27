Белгород диаметром 27 миллиметров

Posted 27 сентября 2006,, 06:47
Published 27 сентября 2006,, 06:47
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Банк России выпустит памятные монеты из цветных металлов серии «Древние города России» номиналом 10 руб: Белгород, Каргополь, Торжок. Монеты из цветных металлов имеют форму круга диаметром
Кроме того, как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, будут выпущены серебряная монета номиналом 3 руб. (тираж 8 тыс. шт.) со вставкой из золота, расположенной на оборотной стороне монеты, и серебряная монета номиналом 25 руб., посвященные 150-летию основания Государственной Третьяковской галереи.
Выпускаемые монеты являются законным платежным средством Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, сообщает Polit.ru.