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Posted 27 сентября 2006,, 06:47

Published 27 сентября 2006,, 06:47

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгород диаметром 27 миллиметров

27 сентября 2006, 06:47
Банк России 2 октября текущего года выпускает в обращение памятные монеты достоинством 3, 10 и 25 руб. из драгоценных и цветных металлов.

Банк России выпустит памятные монеты из цветных металлов серии «Древние города России» номиналом 10 руб: Белгород, Каргополь, Торжок. Монеты из цветных металлов имеют форму круга диаметром 27 мм. На лицевой и оборотной сторонах монет имеется выступающий кант по окружности. Боковая поверхность монет рифленая с нанесенными надписями «ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», повторяющимися дважды, и разделенными звездочками. На лицевой стороне монет в верхней части на кольце по окружности расположена надпись «БАНК РОССИИ», в нижней части на кольце - надпись «2006г.», обозначающая год чеканки.

Кроме того, как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, будут выпущены серебряная монета номиналом 3 руб. (тираж 8 тыс. шт.) со вставкой из золота, расположенной на оборотной стороне монеты, и серебряная монета номиналом 25 руб., посвященные 150-летию основания Государственной Третьяковской галереи.

Выпускаемые монеты являются законным платежным средством Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, сообщает Polit.ru.

#Новости#Политика#Мария#Банк россии#Монета#Чеканка#Древние города
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