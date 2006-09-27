Белгород диаметром 27 миллиметров

Банк России выпустит памятные монеты из цветных металлов серии «Древние города России» номиналом 10 руб: Белгород, Каргополь, Торжок. Монеты из цветных металлов имеют форму круга диаметром 27 мм . На лицевой и оборотной сторонах монет имеется выступающий кант по окружности. Боковая поверхность монет рифленая с нанесенными надписями «ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», повторяющимися дважды, и разделенными звездочками. На лицевой стороне монет в верхней части на кольце по окружности расположена надпись «БАНК РОССИИ», в нижней части на кольце - надпись «2006г.», обозначающая год чеканки.