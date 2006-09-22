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Posted 22 сентября 2006,, 11:54

Published 22 сентября 2006,, 11:54

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

О мануальной терапии из уст известных ученых-медиков

22 сентября 2006, 11:54
Курс лекций об актуальных вопросах мануальной медицины прочитали известные ученые А.А. Лиев и Б.Т. Куликовский для учащихся Института последипломного медицинского образования (ИПМО). Ученые посетили Белгородский госуниверситет в начале учебного года и, кроме чтения лекций, оказывали консультативную помощь.
Сюжет
Медики

Адельгерий Амербиевич Лиев – член Евро-Азиатской академии медицинских наук, вице-президент Международной ассоциации вертеброневрологов и Федеральной ассоциации мануальной медицины. С 1982 года он работает в г. Кисловодске главным врачом санатория «Луч», а с 1989 года – и заведующим кафедрой вертебрологии и мануальной медицины Ставропольской государственной медицинской академии. После защиты докторской диссертации ему присвоено звание профессора.

Гость БелГУ – не только известный ученый, педагог и организатор здравоохранения, но и высококвалифицированный невролог и мануальный терапевт, ни на один день не прерывающий практической лечебной работы. Более 20 тысяч больных получили квалифицированную помощь Адельгерия Амербиевича Лиева. Он является членом редакционных советов журналов «Мануальная терапия», «Вертеброневрология», «Реабилитация, «Южно-Российский медицинский журнал». Заслуги врача А.А. Лиева признаны и оценены Правительствами ряда республик.

Лекции, занятия и консультации, проведенные гостями белгородского вуза на высочайшем уровне, оказали неоценимую помощь студентам, преподавателям и практикующим врачам, помогли многим разрешить волнующие их проблемы. В БелГУ надеются, что сотрудничество института с кафедрой мануальной терапии Ставропольской государственной медицинской академии продолжится и в дальнейшем.

#Новости#БелГУ#Наука#Мария#Медики#Юля#Мануальная терапия#Институт последипломного медицинского образования
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