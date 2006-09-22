О мануальной терапии из уст известных ученых-медиков

Гость БелГУ – не только известный ученый, педагог и организатор здравоохранения, но и высококвалифицированный невролог и мануальный терапевт, ни на один день не прерывающий практической лечебной работы. Более 20 тысяч больных получили квалифицированную помощь Адельгерия Амербиевича Лиева. Он является членом редакционных советов журналов «Мануальная терапия», «Вертеброневрология», «Реабилитация, «Южно-Российский медицинский журнал». Заслуги врача А.А. Лиева признаны и оценены Правительствами ряда республик.