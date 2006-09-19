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Posted 19 сентября 2006,, 06:11

Published 19 сентября 2006,, 06:11

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Велопробег ко Дню города

19 сентября 2006, 06:11
21 сентября исполняется 135 лет со дня рождения академика И.М.Губкина, а 23 сентября губкинцы празднуют День города.

Выдающийся русский геолог, создатель нефтяной геологии, руководитель геологической службы страны (1931-1937 гг.), академик АН СССР (1929 г.), вице-президент АН СССР (1936 г.). Иван Михайлович Губкин родился в селе Поздняково, ныне Навашинского района Горьковской области.

В 1925 г. И.М.Губкин основал лабораторию по геофизическим методам разведки, на базе которой были созданы различные исследовательские и производственные геофизические организации. В честь И.М.Губкина названы город Губкин и Губкинский район Белгородской области, поселок в Азербайджанt, банка Губкина на Каспии, институты нефтехимической и газовой промышленности в Москве, геологии АН в Азербайджане, шахта Губкина на территории КМА, Губкинское месторождение нефти в Западной Сибири.

К празднованию дня рождения академика и Дня города Губкина в Белгородской области приурочен велопробег, который стартовал 15 сентября в селе Поздняково Нижегородской области, с родины И.М. Губкина. Пять членов «Велоклуба», созданного при Старооскольском филиале МИСИС, в числе которых также губкинцы, за неделю должны преодолеть около тысячи километров и финишировать на Губкинской земле в День города. Спонсором велопробега выступила администрация Губкинского муниципального района, сообщает официальный сайт Губкинской территориальной администрации.

#Новости#Белгородская область#Культура#Губкин#Велопробег#Мария#Макроэкономика#День города
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