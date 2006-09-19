Велопробег ко Дню города

К празднованию дня рождения академика и Дня города Губкина в Белгородской области приурочен велопробег, который стартовал 15 сентября в селе Поздняково Нижегородской области, с родины И.М. Губкина. Пять членов «Велоклуба», созданного при Старооскольском филиале МИСИС, в числе которых также губкинцы, за неделю должны преодолеть около тысячи километров и финишировать на Губкинской земле в День города. Спонсором велопробега выступила администрация Губкинского муниципального района, сообщает официальный сайт Губкинской территориальной администрации.