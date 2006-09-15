В копилке молодежной сборной России по волейболу - пятая золотая медаль

Posted 15 сентября 2006,, 07:24
Published 15 сентября 2006,, 07:24
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Напомним, что вчера молодежная сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы, который проходил в Казани. В финале наша команда обыграла французов со счетом 3:0. Бронзу завоевали итальянские волейболисты, обыгравшие Словению.
Противостояние за первое место представляло собой схватку сильного блока и искусных атак в исполнении сборной России и уверенной игры в защите вкупе с быстрым нападением волейболистов сборной Франции.
Завоеванная 14 сентября золотая медаль Европейского чемпионата стала пятой для сборной России (прежде наши юные волейболисты становились победителями в 1994, 1998, 2000 и 2004 годах). А начало «золотому пути» россиян положил выигрыш чемпионата Европы советской молодежной командой в 1966 году.
Победа сборной России на чемпионате Европы среди игроков не старше 20 лет подтвердила лидирующую роль белгородской волейбольной школы и в нашей стране, и на всем континенте. Завтра юные спортсмены, в свои неполные 20 лет уже имеющие медали самых престижных турниров, возвратятся в родной Белгород.