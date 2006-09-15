В копилке молодежной сборной России по волейболу - пятая золотая медаль

Победа сборной России на чемпионате Европы среди игроков не старше 20 лет подтвердила лидирующую роль белгородской волейбольной школы и в нашей стране, и на всем континенте. Завтра юные спортсмены, в свои неполные 20 лет уже имеющие медали самых престижных турниров, возвратятся в родной Белгород.