Россыпь талантов белгородского вуза

Несмотря на то, что состав театральной студии «Лист» постоянно обновляется, самодеятельные драматические актеры уже могут блеснуть смелыми творческими находками. Убедительной была игра Ирины Першиной и Игоря Дюкарева в отрывке «Лифт вверх» из пьесы «От Красной Крысы до Зеленой Звезды» А. Слаповского. Юным артистам удалось передать комизм ситуации, в которую попали герои миниатюры «Зайчики» М. Мишина, запутавшиеся в любовных интрижках.