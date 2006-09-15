Россыпь талантов белгородского вуза

Posted 15 сентября 2006,, 08:17
Published 15 сентября 2006,, 08:17
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Концерт, состоявшийся в культурно-воспитательном центре 13 сентября, носил название «Калейдоскоп», потому что калейдоскоп – постоянная смена разнообразных впечатлений, жанров и стилей.
Торжественно прозвучавший «Гимн университета», исполненный народным коллективом академического хора, сменился лирической песней «Полюби меня такой», которую проникновенно спела солистка вокальной студии «Факультет» Юлия Иванникова.
Романтический настрой поддержала Оксана Телеусова песней «Грезы». Воспитанники Елены Колядиной демонстрируют в этом году значительный творческий рост.
Виртуозное владение гитарой продемонстрировал Артур Кутазов. В этом году Артур планирует открыть школу игры на этом популярном среди молодежи инструменте.
Ностальгические воспоминания о недавних школьных годах вызвали у зрителей песенки «Мы дежурим» и «Мальчик-хулиганчик», в исполнении солистов детской вокальной студии «Карамельки».
Очень тепло принимала публика выступление девчушек из детского «Образцового самодеятельного коллектива», рассмешивших зрителей танцевальной композицией «Веселая семейка». Творчество воспитанников молодого хореографа Ирины Дмитриевой известно далеко за пределами Белгородской области, репертуар постоянно обновляется. Но «Дикие танцы», которые исполняют участники группы «Шоу+» в творческом содружестве с солисткой «Факультета» Оксаной Телеусовой на протяжении ряда лет являются хитом всех концертов и вызывают неизменный восторг.
Ни один праздничный концерт не может обойтись без вечно юного и прекрасного вальса и зажигательного «ча-ча-ча». В ансамбль спортивного бального танца «Гармония» ребята приходят для того, чтобы научится красиво танцевать и грациозно двигаться.
Несмотря на то, что состав театральной студии «Лист» постоянно обновляется, самодеятельные драматические актеры уже могут блеснуть смелыми творческими находками. Убедительной была игра Ирины Першиной и Игоря Дюкарева в отрывке «Лифт вверх» из пьесы «От Красной Крысы до Зеленой Звезды» А. Слаповского. Юным артистам удалось передать комизм ситуации, в которую попали герои миниатюры «Зайчики» М. Мишина, запутавшиеся в любовных интрижках.
Так же как театр, эстрадно-джазовый оркестр имеет в «технологе» давние традиции. Сегодня коллективом единомышленников, прекрасно владеющих инструментами, руководит Артем Трапезников. Любители инструментальной музыки получили истинное удовольствие от игры юношей. Авторское произведение Д. Мишина «Солнца свет» музыканты посвятили первокурсникам с пожеланием тепла, которое будет согревать все время учебы в вузе.
В завершение концерта зрителям были представлены руководители коллективов, которые пригласили всех желающих принять участие в работе самодеятельных коллективов. Для студентов это прекрасная возможность наполнить свои студенческие годы содержательным досугом, сообщает сайт БГТУ им. В.Г. Шухова.