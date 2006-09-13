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Posted 13 сентября 2006,, 06:17

Published 13 сентября 2006,, 06:17

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Губкине прошла традиционная выставка цветов, посвященная Дню города

13 сентября 2006, 06:17
Каждый раз все большее количество предприятий, учреждений и организаций стремятся принять в ней участие и продемонстрировать свое творчество и мастерство. В этом году их число составило 82.

«Законодателями мод» на выставке, как, впрочем, и в предыдущие годы, выступили ОАО «Комбинат «КМАруда» и ОАО «Лебединский ГОК». Их экспозиции были красиво и с выдумкой оформлены, украшены цветами и вазами из стекла, керамики и природного материала.

В цветочных композициях показали всю свою красоту белоснежные каллы и розы буквально всех цветов и оттенков, шикарные лилии и элегантные гвоздики. Неизменным успехом всегда пользуется экспозиция МУП «Зеленстрой», в этом году они представили картину из цветов, посвященную 10-летию Спасо-Преображенского собора.

Оригинальность творческой мысли проявили общеобразовательные школы Губкина, лицеи, средние специальные и высшие учебные заведения. Не остались в стороне от такого важного мероприятия городские и сельские учреждения культуры.

Жюри пришлось нелегко в определении победителей. Глава местного самоуправления г. Губкина и Губкинского района А.А. Кретов, открывая церемонию награждения победителей, отметил, что с каждым годом городская выставка цветов становится все красочнее и интереснее, в полной мере раскрывая таланты ее участников, ведь здесь интересно все: и композиционное оформление, и оригинальное название.

Почетные грамоты главы местного самоуправления и денежные премии были вручены за первое место – ОАО «Комбинат «КМАруда», ОАО «ЛГОК», управлению образования, Чуевской общеобразовательной школе, Губкинскому горному колледжу. Второе место поделили детский сад № 35 «Родничок», управление культуры, профессиональный лицей № 15, МУП «Зеленстрой»; третье – ТСЖ «Мирный», профессиональный лицей №1, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних и Д.С. Шеховцова. Двадцать участников выставки получили поощрительные премии, сообщает сайт Губкинской территориальной администрации.

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Денис Объедкин#Губкин#День города#Выставка цветов
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