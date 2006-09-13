В Губкине прошла традиционная выставка цветов, посвященная Дню города

Жюри пришлось нелегко в определении победителей. Глава местного самоуправления г. Губкина и Губкинского района А.А. Кретов, открывая церемонию награждения победителей, отметил, что с каждым годом городская выставка цветов становится все красочнее и интереснее, в полной мере раскрывая таланты ее участников, ведь здесь интересно все: и композиционное оформление, и оригинальное название.