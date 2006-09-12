Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 сентября 2006,, 13:04

Published 12 сентября 2006,, 13:04

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

500 рублей для студентов-отличников не лишние

12 сентября 2006, 13:04
Постановление о стипендиях для студентов учреждений высшего и среднего профессионального образования Белгородской области на 2006-2007 учебный год подписано губернатором Евгением Савченко.

Стипендии будут назначены студентам-отличникам, активно занимающимся научно-исследовательской деятельностью, в качестве поощрения и социальной поддержки наиболее способных студентов дневной формы обучения. Рассматривать претендентов на получение стипендии будет специальная комиссия, утвержденная департаментом социальной политики области по итогам экзаменационных сессий. 50 студентов-отличников высших учебных заведений получат поощрения. Для студентов средних профессиональных учебных заведений области предусмотрено 24 стипендии.

Размер губернаторских стипендий составляет 500 рублей – для студентов вузов и 300 рублей – для студентов ссузов.

Это денежное поощрение – дополнение к государственной академической стипендии и не исключает получение доплат и дотаций, предусмотренных указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ и губернатора Белгородской области, сообщает пресс-центр губернатора Белгородской области.

#Новости#Политика#Губернатор#Мария#Студенты#Макроэкономика#Стипендии#Юля
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18