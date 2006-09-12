500 рублей для студентов-отличников не лишние

Posted 12 сентября 2006,, 13:04
Published 12 сентября 2006,, 13:04
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Стипендии будут назначены студентам-отличникам, активно занимающимся научно-исследовательской деятельностью, в качестве поощрения и социальной поддержки наиболее способных студентов дневной формы обучения. Рассматривать претендентов на получение стипендии будет специальная комиссия, утвержденная департаментом социальной политики области по итогам экзаменационных сессий. 50 студентов-отличников высших учебных заведений получат поощрения. Для студентов средних профессиональных учебных заведений области предусмотрено 24 стипендии.
Размер губернаторских стипендий составляет 500 рублей – для студентов вузов и 300 рублей – для студентов ссузов.
Это денежное поощрение – дополнение к государственной академической стипендии и не исключает получение доплат и дотаций, предусмотренных указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ и губернатора Белгородской области, сообщает пресс-центр губернатора Белгородской области.