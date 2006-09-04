В «турнире четырех» примут участие белгородские хоккеисты

Posted 4 сентября 2006,, 05:51
Published 4 сентября 2006,, 05:51
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В соревнованиях, которые продолжатся до 7 сентября, примут участие 4 команды. Это – «Дизель» (Пенза), ХК «Дмитров» (Дмитров), ХК «Белгород» (Белгород) и саратовский «Кристалл».
Игры пройдут по правилам ИИХФ в два этапа. На первом команды сыграют по круговой системе; на втором – команды, занявшие 1-2 места, разыграют финал, занявшие 3-4 места – сразятся за третье место.
Команда, занявшая первое место, будет награждена памятным Кубком. Cеребряные и бронзовые призеры, а также лучшие игроки турнира получат ценные подарки, сообщает сайт «Новости Саратова».