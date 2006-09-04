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Posted 4 сентября 2006,, 05:51

Published 4 сентября 2006,, 05:51

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В «турнире четырех» примут участие белгородские хоккеисты

4 сентября 2006, 05:51
4 сентября в саратовском ледовом Дворце спорта «Кристалл» стартует предсезонный турнир по хоккею среди команд Высшей лиги. Он будет посвящен 60-летию саратовского хоккея.
Сюжет
Хоккей

В соревнованиях, которые продолжатся до 7 сентября, примут участие 4 команды. Это – «Дизель» (Пенза), ХК «Дмитров» (Дмитров), ХК «Белгород» (Белгород) и саратовский «Кристалл».

Игры пройдут по правилам ИИХФ в два этапа. На первом команды сыграют по круговой системе; на втором – команды, занявшие 1-2 места, разыграют финал, занявшие 3-4 места – сразятся за третье место.

Команда, занявшая первое место, будет награждена памятным Кубком. Cеребряные и бронзовые призеры, а также лучшие игроки турнира получат ценные подарки, сообщает сайт «Новости Саратова».

#Новости#Спорт#Хоккей#Мария#Макроэкономика#Кристалл
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