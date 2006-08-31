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Posted 31 августа 2006,, 07:28

Published 31 августа 2006,, 07:28

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

«АиФ-Белгород» сменил издателя

31 августа 2006, 07:28
Один из самых крупных медиахолдингов Черноземья, издательский дом «Свободная пресса», заключил соглашение с ИД «Аргументы и факты» на право выпуска приложений в Курске и Белгороде.

Как сообщает «Коммерсантъ-Черноземье», ИД «АиФ» расторг договор с прежними региональными партнерами в связи с тем, что новый взял на себя обязательства увеличить тиражи и качество приложений. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на руководителя дирекции по работе с региональными приложениями ИД «Аргументы и факты» Игорь Никифоров, с фирмой «Сальвэ!» (дочернее предприятие «Свободной прессы») в конце августа заключено партнерское соглашение, по которому воронежский издатель получает эксклюзивное право на размещение в приложениях «АиФ» в Курске и Белгороде рекламно-информационного материала. Представитель издания отметил, что инвестиции в формирование новых редакций и увеличение полосности ИД «АИФ» и региональный партнер вложат на паритетных началах.

По информации источника, ИД «Свободная пресса» является совладельцем офсетной типографии «Воронеж» (совместный проект с норвежской медиагруппой «A-pressen»). Выпускает информационно-развлекательные еженедельники «МОЁ!» (Воронеж, Волгоград), «Житье-Бытье» (Белгород, Курск, Липецк, Тамбов), специализированные издания «Моя прекрасная ЛЕДИ» и «Ваш малыш». Основными акционерами ИД «Свободная пресса» являются Александр Лапин и Лев Комов.

В начале нынешнего года произошли существенные изменения в формате и редакционной политике «АиФ», в связи с чем в некоторых регионах меняются издатели. «Прежние партнеры в Курске (фирма «ТЕФИ») и Белгороде (газета «Смена»), на наш взгляд, не справились бы с поставленными задачами», – пояснил Игорь Никифоров. Директор «Сальвэ!» Александр Головин в свою очередь рассказал, что суммарный еженедельный тираж «АиФ» в Черноземье должен составить 80 тыс. экземпляров, для чего тиражи «АиФ-Белгород» и «АиФ-Курск» необходимо поднять как минимум на 2 тыс. каждый (в настоящее время – 14 и 10 тыс. соответственно).

По словам главного редактора газеты «Смена» Виталия Брысина, новое руководство «АиФ» нацелено на повышение прибыльности своих приложений за счет частичного перехода на цвет и увеличения полосности, сообщает «Коммерсантъ».

#Новости#Общество#Денис Объедкин#Смена#Брысин#Свободная пресса#Аргументы и факты
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