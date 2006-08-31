«АиФ-Белгород» сменил издателя

В начале нынешнего года произошли существенные изменения в формате и редакционной политике «АиФ», в связи с чем в некоторых регионах меняются издатели. «Прежние партнеры в Курске (фирма «ТЕФИ») и Белгороде (газета «Смена»), на наш взгляд, не справились бы с поставленными задачами», – пояснил Игорь Никифоров. Директор «Сальвэ!» Александр Головин в свою очередь рассказал, что суммарный еженедельный тираж «АиФ» в Черноземье должен составить 80 тыс. экземпляров, для чего тиражи «АиФ-Белгород» и «АиФ-Курск» необходимо поднять как минимум на 2 тыс. каждый (в настоящее время – 14 и 10 тыс. соответственно).