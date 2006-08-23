На практику – к Черному морю

Как правило, в Крым люди едут, чтобы отдохнуть и вдоволь насладится морем и солнцем. Но группа ребят геолого-географического факультета Белгородского государственного университета посетила этот полуостров не только, чтобы отлично провести каникулы, а с целью узнать историю заселения и развития Крыма.

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