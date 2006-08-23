На практику – к Черному морю

Posted 23 августа 2006,, 10:51
Published 23 августа 2006,, 10:51
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
За время пребывания в Крыму студенты-экологи не только познакомились с историей полуострова, но и благодаря интересным и увлекательным рассказам руководителей узнали многого интересного о его уникальной флоре и фауне, прошли заповедными тропами под палящим черноморским солнцем.
Неописуемое впечатление произвела на делегацию из БелГУ дикая природа мыса Мартьян. Правда, впечатления от заповедника остались слегка грустные из-за мёртвого дельфина, которого ребята увидели на прибрежных камнях. Он погиб из-за неблагоприятных условий, связанных с деятельностью человека.
Благодаря усилиям ректората БелГУ и деканата геолого-географического факультета ребята впервые изучали географию не по страницам учебников, а прикасаясь к каждому объекту исследования, проходя километр за километром.