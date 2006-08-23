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Posted 23 августа 2006,, 10:51

Published 23 августа 2006,, 10:51

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

На практику – к Черному морю

23 августа 2006, 10:51
Как правило, в Крым люди едут, чтобы отдохнуть и вдоволь насладится морем и солнцем. Но группа ребят геолого-географического факультета Белгородского государственного университета посетила этот полуостров не только, чтобы отлично провести каникулы, а с целью узнать историю заселения и развития Крыма.
Сюжет
Студент

За время пребывания в Крыму студенты-экологи не только познакомились с историей полуострова, но и благодаря интересным и увлекательным рассказам руководителей узнали многого интересного о его уникальной флоре и фауне, прошли заповедными тропами под палящим черноморским солнцем.

Неописуемое впечатление произвела на делегацию из БелГУ дикая природа мыса Мартьян. Правда, впечатления от заповедника остались слегка грустные из-за мёртвого дельфина, которого ребята увидели на прибрежных камнях. Он погиб из-за неблагоприятных условий, связанных с деятельностью человека.

Благодаря усилиям ректората БелГУ и деканата геолого-географического факультета ребята впервые изучали географию не по страницам учебников, а прикасаясь к каждому объекту исследования, проходя километр за километром.

#Новости#Культура#Крым#Мария#Макроэкономика#Белгородский государственный университет#Студент#Практика
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