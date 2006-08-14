Сергей Баранов: «Наличие серьезной конкуренции на каждой позиции – для сборной несомненный плюс»

- Сначала удивило. Но когда выяснилось, что Гайич при этом отменил воскресную тренировку, в решении тренера все стало вполне логично. Все-таки зал находится довольно далеко от гостиницы (в 20 минутах езды на автобусе), а матч в воскресенье начнется очень рано. Поэтому и тренироваться лучше было сразу после окончания первой игры, а не за несколько часов до начала второй.