Сергей Баранов: «Наличие серьезной конкуренции на каждой позиции – для сборной несомненный плюс»

Posted 14 августа 2006,, 10:10
Published 14 августа 2006,, 10:10
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Впрочем, это обстоятельство вовсе не оградило его от совместного с партнерами посещения... тренажерного зала сразу после победы, одержанной над французами. На тренировке с Сергеем побеседовал корреспондент «СЭ».
- Вас не удивило решение главного тренера устроить команде занятие по физподготовке в такой необычный момент?
- Сначала удивило. Но когда выяснилось, что Гайич при этом отменил воскресную тренировку, в решении тренера все стало вполне логично. Все-таки зал находится довольно далеко от гостиницы (в 20 минутах езды на автобусе), а матч в воскресенье начнется очень рано. Поэтому и тренироваться лучше было сразу после окончания первой игры, а не за несколько часов до начала второй.
- Согласны, что сегодня провели лучший матч за сборную в Мировой лиге?
- Возможно. Но ошибок у меня все равно было предостаточно. Остается работать над их устранением.
- На что Гайич обращал основное внимание перед игрой?
- Французы всегда являлись для нас неудобным противником. Они цепко действуют в защите, их достаточно неудобно блокировать. Кроме того, Гайич, как всегда, сделал упор на наших собственных защитных действиях.
- Пропустив из-за травмы начало предварительного этапа, вы уже успели набрать оптимальную форму?
- До конца, наверное, нет. Но, к счастью, мое повреждение не помешало мне принять участие во всех без исключения тренировках сборной. Я подвернул голеностоп спустя несколько дней после возвращения из Копаоника (там россияне проводили летом трехнедельный сбор). А методика лечения этой травмы позволяет посещать командные занятия, ограничивая нагрузки на ногу.
- Оставаясь в запасе, сильно переживали? И способны ли были помочь команде раньше - еще до того, как Гайич впервые выпустил вас в стартовом составе?
- Никаких переживаний не было. Что же касается моего возвращения в игру, то Гайич и не должен был с этим торопиться. Зачем рисковать здоровьем волейболиста в матчах, которые с турнирной точки зрения не имеют для сборной никакого значения?
- Легко ли было вам, по сути, дебютировать в Мировой лиге во втором гостевом матче с итальянцами после того, как Полтавский был неожиданно отчислен из сборной?
- Уверенность в силах присутствовала, но игровой ритм поймал не сразу. Были отрезки, когда вообще ничего не получалось. Да и подавать в туринском Дворце спорта было невероятно тяжело. О слепящих глаза прожекторах под куполом арены потом рассказывали все ребята. И я с ними солидарен. Здесь, в Монпелье, условия проведения игр оказались гораздо лучше.
- Однако теперь, в матчах с французами, вашим конкурентом за место в составе вновь является Полтавский. Ситуация вокруг его временного отлучения и последовавшего возвращения в сборную добавляла нервозности?
- Нет. Стартовый состав и заявку на матчи у нас определяет только главный тренер. Конечно, после отчисления Полтавского Гайич стал мне больше доверять. А играть всегда интереснее, чем сидеть на скамейке запасных. В то же время мы прекрасно ладим с Полтавским. И его возвращению я только рад. Наличие серьезной конкуренции на каждой позиции - для сборной несомненный плюс.
- До московского финала остается не так много времени. Как вы относитесь к слухам, что wild card для участия в этом турнире, скорее всего, получит сборная Италии?
- Если ФИВБ решит предоставить шестую путевку Италии, в этом будет логика. Все-таки действующие чемпионы Европы и серебряные призеры Олимпиады способны украсить своим присутствием любой турнир. Мне непонятно только одно: зачем итальянцы на каждом углу афишируют, что их неудачи в Мировой лиге связаны с подготовкой к чемпионату мира в Японии?