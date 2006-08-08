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Posted 8 августа 2006,, 10:36

Published 8 августа 2006,, 10:36

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Алексей Вербов: «У нас – стопроцентная конкуренция»

8 августа 2006, 10:36
Национальная команда России по волейболу одержала седьмую победу подряд в розыгрыше Мировой лиги. В прошедшие выходные в Екатеринбурге команда Зорана Гайича дважды переиграла сборную Китая со счетом 3:0 и 3:2. Напомним, что наша команда на правах хозяйки турнира выступит в «Финале шести», который пройдет в конце августа в Москве независимо от результатов группового турнира. Тем не менее, сборная России уверенно лидирует в группе С.

Заслуженный мастер спорта, чемпион России, победитель Европейской лиги чемпионов в составе команды «Локомотив-Белогорье», либеро сборной России и клуба Алексей Вербов дал интервью «Маяку» после возвращения из Екатеринбурга.

- Что можно сказать о нынешнем составе сборной России, каковы ее отличительные особенности от сборных предыдущих созывов?

- Я думаю, в первую очередь, это тренер. Первый раз в российской сборной тренер иностранец. И, конечно же, подход к тренировкам и к быту совсем другой, он сильно отличается от предыдущих.

- Многие говорили, что Зоран Гайич предлагает довольно жесткий темп тренировок и требует больше, чем его предшественники, это так?

- Да, мы тренируемся больше. Все бытовые проблемы – подъемы, сон – строго регламентированы. Любое опоздание и провинность караются жестко.

- Сборная уже забронировала себе место в «Финале шести», и нет необходимости выкладываться на все сто процентов на матчах группового турнира, нет необходимости форсировать подготовку, будет ли это дополнительным козырем в решающих матчах Мировой лиги?

- Конечно, не стоит форсировать форму. Мы не готовились однозначно к играм с Францией, но перед командой стояла задача побеждать и показывать высокий класс в любом матче независимо от соперника, вне зависимости от турнирной ситуации. Ребята выкладывались на все сто процентов на всех этих играх, это было видно. Просто что-то получалось, а что-то нет. Я думаю, игры показали, что команда способна на многое. Будем надеяться, что в финальной серии результат останется таким же.

- За первыми матчами сборной России в розыгрыше Мировой лиги вы, Алексей, вынуждены были наблюдать из-за травмы спины с трибун или по телевизору. Каково сидеть по ту сторону площадки?

- Конечно же, тяжело, хочется помочь ребятам. С другой стороны, когда команда играет хорошо, ты сидишь и переживаешь, что ты не находишься там, но, в основном, радуешься за ребят. Ты понимаешь, что внес что-то в тренировочный процесс, помогал им. Ты стараешься поддержать команду, сидя у экрана телевизора. Конечно, в эмоциональном плане интереснее находиться на площадке.

- А вы ощущаете конкуренцию со стороны другого либеро сборной – Артема Ермакова?

- Конечно, конкуренция всегда ощущается. Даже когда ты находишься в команде один, все равно ощущаешь конкуренцию игроков других команд, тем более, когда это сборная. Сюда вызываются лучшие, никто не говорит, что я первый либеро, а Артем второй. У нас – стопроцентная конкуренция. Кто будет сильнее на момент, скажем, финала Мировой лиги, тот и будет находиться на площадке.

- Были ли другие кандидаты в сборную на место либеро, помимо вас и Артема Ермакова?

- В этом году нет, пока было заявлено два человека.

- Какая у вас основная задача, как у либеро, во время игры?

- В первую очередь, конечно же, обеспечить хорошую доводку при подаче противника, при атакующих действиях соперников. Грубо говоря, «подчищать» за высокими игроками, подстраховывать на приеме.

- Сначала вы занимались пляжным волейболом. Что побудило вас переквалифицироваться в «классику»?

- В первую очередь, мама, которая является моим тренером. Да, я уже хотел перейти в пляжный волейбол на сто процентов, но появилась возможность поехать в Белгород и попробовать себя в необычной роли либеро. Вроде бы, получилось!

#Новости#Спорт#Мария#Мировая лига#Либеро#Вербов#Артем ермаков
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