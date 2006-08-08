Алексей Вербов: «У нас – стопроцентная конкуренция»

- Конечно, не стоит форсировать форму. Мы не готовились однозначно к играм с Францией, но перед командой стояла задача побеждать и показывать высокий класс в любом матче независимо от соперника, вне зависимости от турнирной ситуации. Ребята выкладывались на все сто процентов на всех этих играх, это было видно. Просто что-то получалось, а что-то нет. Я думаю, игры показали, что команда способна на многое. Будем надеяться, что в финальной серии результат останется таким же.