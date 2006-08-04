В Круглом здании разместятся музей, концертный зал и ресторан

Posted 4 августа 2006,, 11:50
Published 4 августа 2006,, 11:50
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
О его происхождении до сих пор ходят легенды, а ученые, краеведы и историки выдвигают разнообразные, порой самые невероятные гипотезы и предположения. Сейчас этот уникальный памятник архитектуры переживает второе рождение.
Подходит к завершению его грандиозный ремонтно-реставрационный процесс, длящийся вот уже несколько лет. На нынешнем этапе полностью отремонтирован фасад, заменены окна и двери, реконструирована кровля, подведены коммуникации, ведутся внутренние строительно-монтажные работы. Скоро начнется отделка.
Активно благоустраивается прилегающая территория. Относительно будущего предназначения Круглого здания есть вполне конкретные планы: там разместят музей старинного быта, зал для театрализованных представлений и концертов, а также эксклюзивный ресторан с русской народной кухней, сообщает информационный портал Грайворонского района.