Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 августа 2006,, 11:50

Published 4 августа 2006,, 11:50

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Круглом здании разместятся музей, концертный зал и ресторан

4 августа 2006, 11:50
Неизменный интерес вызывает у всех жителей и гостей Грайворонского района Белгородской области знаменитое Круглое здание, расположенное в с. Головчино.

О его происхождении до сих пор ходят легенды, а ученые, краеведы и историки выдвигают разнообразные, порой самые невероятные гипотезы и предположения. Сейчас этот уникальный памятник архитектуры переживает второе рождение.

Подходит к завершению его грандиозный ремонтно-реставрационный процесс, длящийся вот уже несколько лет. На нынешнем этапе полностью отремонтирован фасад, заменены окна и двери, реконструирована кровля, подведены коммуникации, ведутся внутренние строительно-монтажные работы. Скоро начнется отделка.

Активно благоустраивается прилегающая территория. Относительно будущего предназначения Круглого здания есть вполне конкретные планы: там разместят музей старинного быта, зал для театрализованных представлений и концертов, а также эксклюзивный ресторан с русской народной кухней, сообщает информационный портал Грайворонского района.

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Денис Объедкин#Грайворонский район#Круглое здание#Головчино
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18