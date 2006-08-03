В Грайвороне открылась центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина

С радушием распахнула двери для своих читателей после капитального ремонта библиотека им. А.С. Пушкина в Грайворонском районе Белгородской области. Сейчас это старинное здание, построенное в XIX веке минувшего тысячелетия, просто не узнать.