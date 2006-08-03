В Грайвороне открылась центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина

Posted 3 августа 2006,, 12:07
Published 3 августа 2006,, 12:07
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Очаг культуры, сохранив самобытность, приобрел не только современный комфорт и уют, но и значительно расширил свою площадь: к библиотеке сделана просторная пристройка, где разместился центр правовой информации и отдел комплектования и обработки литературы, сообщает информационный портал Грайворонского района.
На торжественном открытии библиотеки побывали почетные гости: первый заместитель главы местного самоуправления Грайворонского района В.Н. Перцев, начальник управления культуры Т.Е. Усова, директор Государственной универсальной научной библиотеки Н.Т. Чуприна, глава городского поселения В.Н. Горбань, депутат Белгородской областной Думы В.Н. Горбач и другие.
Звучали теплые поздравительные речи и слова благодарности в адрес районной власти и строителей, были вручены подарки. Завершающим аккордом мероприятия стал концерт классической музыки, который ждал гостей в обновленном читальном зале библиотеки.