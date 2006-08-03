Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 августа 2006,, 12:07

Published 3 августа 2006,, 12:07

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Грайвороне открылась центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина

3 августа 2006, 12:07
С радушием распахнула двери для своих читателей после капитального ремонта библиотека им. А.С. Пушкина в Грайворонском районе Белгородской области. Сейчас это старинное здание, построенное в XIX веке минувшего тысячелетия, просто не узнать.

Очаг культуры, сохранив самобытность, приобрел не только современный комфорт и уют, но и значительно расширил свою площадь: к библиотеке сделана просторная пристройка, где разместился центр правовой информации и отдел комплектования и обработки литературы, сообщает информационный портал Грайворонского района.

На торжественном открытии библиотеки побывали почетные гости: первый заместитель главы местного самоуправления Грайворонского района В.Н. Перцев, начальник управления культуры Т.Е. Усова, директор Государственной универсальной научной библиотеки Н.Т. Чуприна, глава городского поселения В.Н. Горбань, депутат Белгородской областной Думы В.Н. Горбач и другие.

Звучали теплые поздравительные речи и слова благодарности в адрес районной власти и строителей, были вручены подарки. Завершающим аккордом мероприятия стал концерт классической музыки, который ждал гостей в обновленном читальном зале библиотеки.

#Новости#Культура#Мария#Грайворон#Библиотека#Пушкин
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18