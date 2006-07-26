Полина Островерх надеется попасть на прием к губернатору

Posted 26 июля 2006,, 05:13
Published 26 июля 2006,, 05:13
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Сама Полина работает в Ливане уже третий год, сообщает сайт РСН. Первый раз она поехала в Бейрут с подачи украинских коллег пять лет назад. Заключила контракт и принялась обучать ливанцев – как взрослых, так и детей – брейк-дансу, хип-хопу и прочим спортивным танцам. Результатами ливанская сторона оказалась весьма довольна, и вскоре Полина заключила новый контракт. Она полюбила эмоциональных и гостеприимных ливанцев, их вкусную кухню, прекрасную столицу, контрастную природу (до обеда можно загорать на пляже и купаться в море, а после – подняться в горы и покататься на лыжах).
Были у Полины и друзья среди мусульман-шиитов, проживающих на юге страны. Случайная встреча с представителями организации Хезболла укрепили ее мнение о том, что фундаменталисты являются не террористами, а скорее своего рода партизанами, охраняющим юг страны от израильской угрозы.
Начало военных действий Полина поначалу приняла за обычную «игру мускулами», которая продлится пару дней. Но вскоре стало ясно, что ситуация складывается серьезная. Ливан в два с половиной раза меньше Белгородской области по территории, и в квартире Островерх были хорошо слышны отдаленные взрывы ракет. На придорожных столбах появились фотографии людей, погибших от израильских ударов. Впрочем, панике Полина не поддалась: сказалась тренерская уравновешенность.
«Я не могла поддаться панике в присутствии дочери, приехавшей из Белгорода погостить ко мне на каникулы, – говорит она. – Позвонила в посольство, спросила, есть ли смысл продлять визу и какие существуют пути эвакуации».
Первое время представители консульства и сами не знали, как вывозить из страны соотечественников: транспорта нет, дороги и аэропорт уничтожены. Но 18 июля около пятисот россиян были отправлены на автобусах в Сирию, откуда на следующий день вылетели в Домодедово. Утром 21 июля Настя уже обнимала в Белгороде бабушку и дедушку.
В Белгороде Полина без дела сидеть не намерена. В свое время ее танцевальный клуб «Стиль» гремел на всю область, так что без работы тренер не останется. Но в случае стабилизации обстановки она планирует вновь ехать в Ливан – к своим ученикам.
«Как я могу спокойно отдыхать, зная, что мои друзья в опасности? – отмечает Островерх. – Сейчас я планирую попасть на прием к губернатору. Думаю, Евгений Степанович не откажется внести лепту в гуманитарную помощь, которую намерена оказать Ливану Россия…»