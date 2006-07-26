Полина Островерх надеется попасть на прием к губернатору

Сама Полина работает в Ливане уже третий год, сообщает сайт РСН. Первый раз она поехала в Бейрут с подачи украинских коллег пять лет назад. Заключила контракт и принялась обучать ливанцев – как взрослых, так и детей – брейк-дансу, хип-хопу и прочим спортивным танцам. Результатами ливанская сторона оказалась весьма довольна, и вскоре Полина заключила новый контракт. Она полюбила эмоциональных и гостеприимных ливанцев, их вкусную кухню, прекрасную столицу, контрастную природу (до обеда можно загорать на пляже и купаться в море, а после – подняться в горы и покататься на лыжах).