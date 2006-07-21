Делегаты от БелГУ стали почетными гражданами Луисвилля

Posted 21 июля 2006,, 10:19
Published 21 июля 2006,, 10:19
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В ходе десятидневной поездки в Луисвилль, штат Кентукки, молодые белгородские ученые обменялись опытом с американскими специалистами в области социальной политики, сообщает официальный сайт БелГУ. Наибольший интерес для российских делегатов представляли программы поддержки социально незащищенных слоев населения: инвалидов, мигрантов, беспризорных детей и бедных граждан. В лекциях для ученых США профессор В.Б. Тарабаева и докторант БелГУ Е.А. Кожемякин представили исследования в области социальной политики России и нашего региона в частности. А ученые Луисвилльского университета поделились с коллегами своими наработками, прочитали лекции и на примере дома инвалидов продемонстрировали реализацию программ.
«Отличие американских реабилитационных центров от российских, – комментирует В.Б. Тарабаева, – в финансировании. Наибольшая доля материального обеспечения приходится не на государство, как в России, а на благотворительные взносы. В списках благотворителей крупные коммерческие предприятия, организации, частные предприниматели, для которых созданы выгодные условия налогообложения. Так выигрывает и бизнес, и государство».
Принимающей стороной выступил Луисвилльский университет, с которым БелГУ связывают тесные научные и дружеские связи. В Белгород уже трижды приезжал профессор Томас Лоусон, а в сентябре 2005 года под его руководством в Белгородский университет прибыла группа молодых ученых из США. И сейчас программа научного обмена между университетами продолжается: в ее рамках осенью этого года на базе БелГУ продолжит свои исследования Иллайна Райт, аспирантка Луисвилльского университета.
Планируется приезд профессора Ричарда Гермайна, руководителя отдела маркетинга факультета бизнеса и предпринимательства Луисвилльского университета. В новом учебном году в БелГУ планируется открытие факультета бизнеса и сервиса, поэтому курс лекций американского профессора будет актуален. На факультете планируется открытие специальности «Логистика», что даст еще одно направление сотрудничества с американскими коллегами, ведь ученые Луисвилльского университета накопили хороший опыт в области логистики и готовы им поделиться с БелГУ.
Помимо того, американская сторона выступила с инициативой создания научной рабочей группы для проведения сравнительного анализа социальных программ, реализуемых в России и США. В подтверждении серьезности своих намерений знаки внимания с американской стороны оказали городские власти. Из рук мэра Луисвилля Джерри Абрамсона каждый белгородский делегат получил сертификат Почетного гражданина города, а вместе с тем и право, находясь в Луисвилле, не выплачивать налоги американскому правительству.
В целом поездка получилась продуктивной: было оговорено много перспектив развития отношений, проведена насыщенная культурная программа, белгородские делегаты посетили дом-музей, где родился Авраам Линкольн, музей бейсбола, побывали в гостях у давнего друга БелГУ профессора Томаса Лоусона.
Кстати, во время дружеского пикника с профессором Лоусоном В.Н. Замулин, преподаватель кафедры истории, получил в подарок старинный якорь. И кто знает, может этот якорь станет символом прочных отношений между университетами Луисвилля и Белгорода, которые крепнут с каждым годом.