Делегаты от БелГУ стали почетными гражданами Луисвилля

Принимающей стороной выступил Луисвилльский университет, с которым БелГУ связывают тесные научные и дружеские связи. В Белгород уже трижды приезжал профессор Томас Лоусон, а в сентябре 2005 года под его руководством в Белгородский университет прибыла группа молодых ученых из США. И сейчас программа научного обмена между университетами продолжается: в ее рамках осенью этого года на базе БелГУ продолжит свои исследования Иллайна Райт, аспирантка Луисвилльского университета.