Студенты из Казахстана будут трудиться в составе Международного стройотряда "Белогорье"

Актауский государственный университет им. Ш. Есенова в сентябре нынешнего года отметит свое тридцатилетие. В его составе четыре института, колледж, 27 кафедр. Более 11 тысяч студентов обучается в этом вузе. Актау - центр Мангистауской области, одного из крупнейших промышленных районов Казахстана. Основное богатство региона - нефть и газ. Поэтому особой популярностью среди абитуриентов пользуется институт нефти и газа Актауского госуниверситета.