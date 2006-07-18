Студенты из Казахстана будут трудиться в составе Международного стройотряда "Белогорье"

Posted 18 июля 2006,, 11:06
Published 18 июля 2006,, 11:06
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Пять студентов казахстанского вуза в течение двух недель будут трудиться в составе Международного студенческого строительного отряда «Белогорье» на объектах БГТУ им. В.Г. Шухова.
Возглавляет делегацию заведующий кафедрой «Строительство», профессор Ж.У. Сугиров. 17 июля состоялась его встреча с ректором БГТУ им. В.Г. Шухова профессором А.М. Гридчиным. Анатолий Митрофанович рассказал гостю об университете, о перспективах развития вуза. Профессор Ж.У. Сугиров поблагодарил за теплый прием, оказанный казахстанской делегации, и выразил надежду на плодотворное сотрудничество между двумя вузами.
Для гостей предусмотрена культурная программа: экскурсия по Белгороду, а также посещение мемориального комплекса «Прохоровское поле», музея-диорамы «Курская битва».
Актауский государственный университет им. Ш. Есенова в сентябре нынешнего года отметит свое тридцатилетие. В его составе четыре института, колледж, 27 кафедр. Более 11 тысяч студентов обучается в этом вузе. Актау - центр Мангистауской области, одного из крупнейших промышленных районов Казахстана. Основное богатство региона - нефть и газ. Поэтому особой популярностью среди абитуриентов пользуется институт нефти и газа Актауского госуниверситета.
Россию и Казахстан связывают не только добрососедские отношения, но и межгосударственные соглашения о научно-техническом и культурном сотрудничестве. И, возможно, сотрудничество между Белгородским государственным технологическим университетом им. В.Г. Шухова и Актауским государственным университетом им. Ш. Есенова станут составной частью этих соглашений.