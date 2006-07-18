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Posted 18 июля 2006,, 11:06

Published 18 июля 2006,, 11:06

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Студенты из Казахстана будут трудиться в составе Международного стройотряда "Белогорье"

18 июля 2006, 11:06
16 июля в БГТУ им. В.Г. Шухова приехали гости из Казахстана - делегация Актауского государственного университета им. Ш. Есенова. Это первый визит в рамках подписанного недавно межвузовского Договора о сотрудничестве.

Пять студентов казахстанского вуза в течение двух недель будут трудиться в составе Международного студенческого строительного отряда «Белогорье» на объектах БГТУ им. В.Г. Шухова.

Возглавляет делегацию заведующий кафедрой «Строительство», профессор Ж.У. Сугиров. 17 июля состоялась его встреча с ректором БГТУ им. В.Г. Шухова профессором А.М. Гридчиным. Анатолий Митрофанович рассказал гостю об университете, о перспективах развития вуза. Профессор Ж.У. Сугиров поблагодарил за теплый прием, оказанный казахстанской делегации, и выразил надежду на плодотворное сотрудничество между двумя вузами.

Для гостей предусмотрена культурная программа: экскурсия по Белгороду, а также посещение мемориального комплекса «Прохоровское поле», музея-диорамы «Курская битва».

Актауский государственный университет им. Ш. Есенова в сентябре нынешнего года отметит свое тридцатилетие. В его составе четыре института, колледж, 27 кафедр. Более 11 тысяч студентов обучается в этом вузе. Актау - центр Мангистауской области, одного из крупнейших промышленных районов Казахстана. Основное богатство региона - нефть и газ. Поэтому особой популярностью среди абитуриентов пользуется институт нефти и газа Актауского госуниверситета.

Россию и Казахстан связывают не только добрососедские отношения, но и межгосударственные соглашения о научно-техническом и культурном сотрудничестве. И, возможно, сотрудничество между Белгородским государственным технологическим университетом им. В.Г. Шухова и Актауским государственным университетом им. Ш. Есенова станут составной частью этих соглашений.

#Новости#Общество#Денис Объедкин#Бгту им в.г.шухова#Студенты#Макроэкономика#Стройотряд
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