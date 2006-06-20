Первые недели школьных каникул проведены с пользой

Posted 20 июня 2006,, 07:13
Published 20 июня 2006,, 07:13
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Традиционно, сразу после окончания учебы, открылись двери школьных лагерей. Программа каждого их них насыщена и разнообразна. Педагоги Воскресной школы сделали все возможное, чтобы их подопечным было что вспомнить по окончании лагерной смены.
За две недели около 30 воспитанников Воскресной школы посетили много интересных мест. Борисовская керамическая фабрика, мемориал на Прохоровском поле, Белгородский пищекомбинат, музеи и библиотеки. Во время поездок ребята обязательно посещали местные святыни. Вот, что они сами пишут о своих впечатлениях: «Мне понравилось в лагере все. Мы были во многих поездках. Ездили в Борисовку, где посетили керамическую фабрику, мраморный храм, были в Прохоровке, где мы видели поле, на котором 61 год назад было великое танковое сражение. Еще попали в военкомат. Короче говоря, мне в лагере понравилось все!» - утверждает Вдовиченко Никита.
Младшие ребята в своих отзывах еще более непосредственны. Так, Шаталов Коля написал: «Мне больше всего понравилась в лагере поездка на пищевой комбинат. Мне нравится гулять и проводить эстафеты. Я бы хотел, чтобы у нас не было тихого часа, а мы вместе играли в футбол». Во время экскурсии на пищевой комбинат, находясь в цехе по производству печенья, 6-летний Антон Руденко, увидев длинный конвейер с готовым печеньем, широко раскрыл глаза и произнес: «Ух ты! Стадо печений!!!».
Детские впечатления остаются на всю жизнь, и, помня об этом, преподаватели школы дарили своим подопечным часы и дни, насыщенные не только событиями, но и особенной атмосферой православного учебного заведения – атмосферой добра, взаимовыручки, понимания и дружбы.
По окончании лагерной смены ребята получили грамоты, в которых каждый заслуженно поощрялся за индивидуальные качества. Своим родителям и учителям две команды воспитанников показали небольшие театрализованные представления и исполнили свои любимые песни. Наверное, самую большую похвалу за проделанную работу педагоги и директор школы – настоятель Смоленского собора протоиерей отец Павел – услышали в ответе ребятни на вопрос батюшки: «Хотите остаться в лагере еще?» - Девчонки и мальчишки дружно воскликнули: «Да!!!».
Во многих отзывах ребят звучат слова благодарности отцу Павлу, который, соблюдая множество послушаний, связанных с Собором и многими другими делами, неустанно следит за благополучием своих самых юных прихожан. Подтверждение тому – насыщенная летняя программа отдыха учеников Воскресной школы, где каждому найдется вариант по душе и по средствам. Впереди у ребят отдых в Подмосковном пансионате, доме отдыха в Белгородской области, традиционная поездка в Мелитополь. Лето только начинается!