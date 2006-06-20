Первые недели школьных каникул проведены с пользой

За две недели около 30 воспитанников Воскресной школы посетили много интересных мест. Борисовская керамическая фабрика, мемориал на Прохоровском поле, Белгородский пищекомбинат, музеи и библиотеки. Во время поездок ребята обязательно посещали местные святыни. Вот, что они сами пишут о своих впечатлениях: «Мне понравилось в лагере все. Мы были во многих поездках. Ездили в Борисовку, где посетили керамическую фабрику, мраморный храм, были в Прохоровке, где мы видели поле, на котором 61 год назад было великое танковое сражение. Еще попали в военкомат. Короче говоря, мне в лагере понравилось все!» - утверждает Вдовиченко Никита.