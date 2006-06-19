Технологии белгородского вуза представлены на международной конференции

Posted 19 июня 2006,, 05:57
Published 19 июня 2006,, 05:57
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Конференция была организована кафедрой технологии машиностроения Жешувского политехнического университета во главе с заведующим кафедрой профессором Е. Лунарски. В оргкомитет также входили профессор Виктор Шабайкович и аспирантка кафедры Д. Стадницка. Среди соорганизаторов конференции был и Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова.
Программа конференции включала ежедневные заседания и развлекательно-ознакомительные мероприятия, такие как экскурсия по памятным историческим местам карпатских гор. В конференции участвовали ученые из разных государств, в том числе из России, Польши, Казахстана, Украины, Сербии.
Машиностроительный факультет на конференции представляли: заместитель декана по науке, профессор кафедры физики Ю.И. Бакалин и аспирант кафедры технологии машиностроения С.Н. Санин. Профессор Ю.И. Бакалин выступил с общим докладом «Новые решения при модернизации модулей и энергосбережение в машиностроительной отрасли», посвященным вопросам модуляризации технологических процессов, которыми занимаются ученые машиностроительного факультета БГТУ им. В.Г. Шухова «Новые решения при модернизации модулей и энергосбережение в машиностроительной отрасли». Аспирант С.Н. Санин выступил с докладом «Разработка модуля для обеспечения высокой точности формы при токарной обработке крупногабаритных деталей машин, не имеющих стационарной оси вращения», основанным на его диссертационной работе.
Оба доклада были по достоинству оценены членами оргкомитета и присутствовавшими гостями. Идея, заложенная в докладе аспиранта С.Н. Санина и разработанное в ходе выполнения диссертационной работы оборудование, заинтересовало ученых из Украины, Польши и Казахстана.
Все доклады, заслушанные на конференции, были опубликованы в ежегодном научном журнале Жешувского политехнического университета, а лучшие - в ведущих польских журналах.