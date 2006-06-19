Технологии белгородского вуза представлены на международной конференции

Машиностроительный факультет на конференции представляли: заместитель декана по науке, профессор кафедры физики Ю.И. Бакалин и аспирант кафедры технологии машиностроения С.Н. Санин. Профессор Ю.И. Бакалин выступил с общим докладом «Новые решения при модернизации модулей и энергосбережение в машиностроительной отрасли», посвященным вопросам модуляризации технологических процессов, которыми занимаются ученые машиностроительного факультета БГТУ им. В.Г. Шухова «Новые решения при модернизации модулей и энергосбережение в машиностроительной отрасли». Аспирант С.Н. Санин выступил с докладом «Разработка модуля для обеспечения высокой точности формы при токарной обработке крупногабаритных деталей машин, не имеющих стационарной оси вращения», основанным на его диссертационной работе.