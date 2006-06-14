Дипломы и подарки за первые шаги во флэш-анимации

Posted 14 июня 2006,, 13:41
Published 14 июня 2006,, 13:41
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Конкурс был организован Учебным центром занятости населения при БГТУ им. В.Г. Шухова и Международным советом по научным исследованиям и обменам (АЙРЕКС). Одним из проектов АЙРЕКСа является программа «Project Smile», направленная на проведение различных образовательных и развлекательных мероприятий, развитие креативного мышления у детей и школьников.
В декабре 2005 года в рамках проекта «Анимация» этой программы в Белгороде прошел конкурс «Комиксы против наркотиков», в котором участвовали школьники из детских домов Белгородской области. Для победителей и активных участников этого конкурса были организованы бесплатные курсы по основам флэш-анимации, которые вели специалисты Управления образования и науки области и художник Сергей Расковалов. Всего на курсах занимались 12 детей из Прохоровского детского дома. В качестве своеобразного экзамена по окончанию курсов школьники подготовили свой анимационный ролик, притом с использованием рисованных персонажей из комиксов предыдущего конкурса. Все работы были размещены на сайте Прохоровского детдома, который был также создан в этом году на средства гранта «Project Smile».
Лучшими были признаны две работы – «Выбор» Юлии Ткачевой и «Фунтик» Светланы Лободы и Ольги Савченко. Сегодня автор и координатор проекта «Анимация», ведущий специалист по рекламно-информационной деятельности Учебного центра БГТУ им. В.Г. Шухова Владимир Казимиров и директор галереи «Четко» Евгений Крамской вручили авторам этих работ свидетельства об окончании курсов и дипломы победителей конкурса.
Помимо этого, юные флэш-аниматоры получили массу подарков. Так, компания «Поликомм», лидер продаж офисной и компьютерной техники в Белгороде и Белгородской области, предоставила различные компьютерные аксессуары, а самому детскому дому презентовала три упаковки офисной бумаги. Различные сувениры вручили воспитанникам Прохоровского детского дома представители ИА «Бел.Ру».