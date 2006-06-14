Дипломы и подарки за первые шаги во флэш-анимации

В декабре 2005 года в рамках проекта «Анимация» этой программы в Белгороде прошел конкурс «Комиксы против наркотиков», в котором участвовали школьники из детских домов Белгородской области. Для победителей и активных участников этого конкурса были организованы бесплатные курсы по основам флэш-анимации, которые вели специалисты Управления образования и науки области и художник Сергей Расковалов. Всего на курсах занимались 12 детей из Прохоровского детского дома. В качестве своеобразного экзамена по окончанию курсов школьники подготовили свой анимационный ролик, притом с использованием рисованных персонажей из комиксов предыдущего конкурса. Все работы были размещены на сайте Прохоровского детдома, который был также создан в этом году на средства гранта «Project Smile».