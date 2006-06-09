В кадетском корпусе «Виктория» подвели итоги программы «И зла не будет на Земле»

В Старооскольском кадетском корпусе провели анкетирования и выявили, что лишь 42% учащихся – подлинные альтруисты, готовы помочь всем. Остальные учащиеся либо осторожны в своих действиях, либо считают, что всякое доброе дело должно вознаграждаться, поэтому прежде чем сделать что-то доброе, не стесняются узнать: «А что ему за это будет?». В связи с этим на педагогическом совете разработана и утверждена программа «И зла не будет на Земле», сообщает ИА REGNUM со ссылкой на Фонд содействия кадетским корпусам им. Алексея Йордана.