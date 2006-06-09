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Posted 9 июня 2006,, 07:03

Published 9 июня 2006,, 07:03

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В кадетском корпусе «Виктория» подвели итоги программы «И зла не будет на Земле»

9 июня 2006, 07:03
Кадетский корпус «Виктория» (г. Старый Оскол) один из первых заявил об участии во Всероссийском кадетском конкурсе на лучший благотворительный проект «Добро творим вместе», объявленный Фондом содействия кадетским корпусам имени Алексея Йордана.

В Старооскольском кадетском корпусе провели анкетирования и выявили, что лишь 42% учащихся – подлинные альтруисты, готовы помочь всем. Остальные учащиеся либо осторожны в своих действиях, либо считают, что всякое доброе дело должно вознаграждаться, поэтому прежде чем сделать что-то доброе, не стесняются узнать: «А что ему за это будет?». В связи с этим на педагогическом совете разработана и утверждена программа «И зла не будет на Земле», сообщает ИА REGNUM со ссылкой на Фонд содействия кадетским корпусам им. Алексея Йордана.

Цель программ – становление и развитие качеств личности на основе нравственных ценностей через деятельное отношение к окружающему миру, к людям, к себе, направленное на формирование активной жизненной позиции. Работа велась по нескольким направлениям: проведение семейных праздников, помощь ветеранам и престарелым людям, забота о животных и об окружающей природе, работа с детьми из социального приюта.

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Денис Объедкин#Благотворительный проект#Кадетский корпус
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