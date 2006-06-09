В кадетском корпусе «Виктория» подвели итоги программы «И зла не будет на Земле»

Posted 9 июня 2006,, 07:03
Published 9 июня 2006,, 07:03
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В Старооскольском кадетском корпусе провели анкетирования и выявили, что лишь 42% учащихся – подлинные альтруисты, готовы помочь всем. Остальные учащиеся либо осторожны в своих действиях, либо считают, что всякое доброе дело должно вознаграждаться, поэтому прежде чем сделать что-то доброе, не стесняются узнать: «А что ему за это будет?». В связи с этим на педагогическом совете разработана и утверждена программа «И зла не будет на Земле», сообщает ИА REGNUM со ссылкой на Фонд содействия кадетским корпусам им. Алексея Йордана.
Цель программ – становление и развитие качеств личности на основе нравственных ценностей через деятельное отношение к окружающему миру, к людям, к себе, направленное на формирование активной жизненной позиции. Работа велась по нескольким направлениям: проведение семейных праздников, помощь ветеранам и престарелым людям, забота о животных и об окружающей природе, работа с детьми из социального приюта.