В мае на 11% подорожал красный кирпич

Posted 7 июня 2006,, 05:23
Published 7 июня 2006,, 05:23
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как сообщает сайт Белгородстата, сводный индекс потребительских цен в мае 2006 года по области составил 100,3%. В Тамбовской и Воронежской областях данный показатель ниже: 99,9% и 100,1% соответственно; в Липецкой и Курской –100,4%.
Рост цен на продовольственные товары и платные услуги составил 100,2%, на непродовольственные товары – 100,5%. С начала года цены на товары и услуги выросли на 5,2%, по сравнению с апрелем 2005 года – на 8,5%.
В мае плодоовощная продукция в целом стала дороже на 2,4%, в том числе чеснок – на 15,5%, свежая капуста – на 15,2%, морковь – на 10,5%, репчатый лук, столовая свекла, яблоки – на 5,7 – 7,5%. Апельсины стали дешевле на 5,8%, бананы – на 9,8%.
Индекс цен на общественное питание составил 106,3% за счет возросшей на 4,2 – 11,2% стоимости обеда в столовых, кафе, закусочных.
На 3,3% – 7,6% подорожали сгущенное молоко, безалкогольные напитки, молочные йогурты, овощные закусочные консервы, варенье, джем, повидло, пшено, мороженое, пиво, шампанское, коньяк отечественного производства.
В мае зарегистрировано значительное сезонное снижение цен на куриные яйца – на 18%. На 0,2 – 0,5% в целом снизились цены на мясопродукты, рыбопродукты, молоко и молочную продукцию. На 3,7 – 4,9% дешевле стали сливочное масло, пчелиный мед, сахар, творог, рис, баранина, говядина, пельмени, мясо птицы, соленая и копченая рыба, икра лососевых рыб, рыбные консервы, соленая сельдь, пшеничная мука, сухие супы в пакетах.
Из непродовольственных товаров наиболее высокий индекс цен зарегистрирован на красный кирпич – 111,8%. На 8,6% подорожали зубные щетки, на 3,8 – 5,1% - импортный крем для лица, электрочайники, детские резиновые сапоги и летние туфли (сандалеты), эмалированные кастрюли и чайники.
Цены на бензин за месяц не изменились. Из легковых автомобилей отечественные новые стали дороже на 4,3%, импортные – подешевели на 2,3-3,3%.
Положительным моментом явилось снижение цен на учебники для общеобразовательной школы на 5,8%, на электрические батарейки класса АА - на 4,4%, на свежесрезанные цветы и медицинские термометры – на 3,7%. На 1,1-3,1% снизились цены на отечественный крем для лица, мыло, спички, одеколон, мужские джинсы, электроутюги, видеомагнитофоны, телефонные аппараты сотовой связи, аппараты для измерения артериального давления и бинты.
Из медикаментов подорожали йод – на 6,1%, отечественные поливитамины – на 4,5%, эналаприл, амоксициклин, винпоцетин и валидол – на 2,5 – 3,8%. На 1,4 – 3,3% дешевле стали валокордин, флюконазол, нитроглицерин, корвалол и панкреатин.
В мае индекс цен на платные услуги составил 100,2%.
На 25,8% дороже стали услуги воздушного транспорта, на 9% - стоимость проезда в поездах дальнего следования. На 4,3 – 4,7% возросла стоимость медицинских услуг, услуг бань и душевых, а также аренды однокомнатной квартиры у частных лиц.
В мае на 21,4% снижена стоимость проезда в пригородных поездах (введен сниженный тариф на проезд в выходные и праздничные дни); на 2,4% дешевле стали услуги сотовой связи.