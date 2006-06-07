Правильная диагностика – залог успешного лечения

Posted 7 июня 2006,, 12:05
Published 7 июня 2006,, 12:05
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как считает президент РАМЛД, доктор медицинских наук, сопредседатель оргкомитета форума, профессор Д.Б. Сапрыгин, современная лабораторная медицина обладает громадным потенциалом в обеспечении высокого качества диагностики, прогноза и мониторирования заболеваний, оптимизации процессов лечения. Она востребована там, где имеется стремление добиться высокого уровня медицинского обслуживания населения, развития и совершенствования как первичного звена здравоохранения, так и высоких медицинских технологий.
Ассоциация, одно из важнейших задач которой является развитие и совершенствование клинической лабораторной диагностики в регионах страны, не без основания полагает, что руководство Белгородской области окажет еще большее внимание и поддержку своей лабораторной службе.
В обращении к участникам форума второго сопредседателя оргкомитета, начальника Управления здравоохранения Белгородской области А.Ф. Стукалова говорится: «Сегодня здравоохранение Белгородской области с оптимизмом смотрит в будущее. Есть примеры успешного взаимодействия с законодательной и исполнительной властями, что позволило сделать реальные шаги в реализации самых сложных направлений национального проекта: повышения качества оказываемой медицинской помощи населению, укрепления первичного медицинского звена, снижения перинатальной смертности… Мы находимся в начале пути. Поэтому первая научно-образовательная конференция Российской Ассоциации медицинской лабораторной диагностики на белгородской земле нам особенно интересна. Уверен, что обсуждение новейших лабораторных технологий, обмен мнениями не только сблизит нас в понимании узких профессиональных интересов, но и поможет в решении самых широких проблем современной медицины».
В работе конференции приняли участие более двухсот специалистов лабораторной диагностики и врачей-клиницистов из Белгорода и городов нашей области, а также медики из Воронежа, Орла, Курска. Лекции слушателем читали профессор Д.Б. Сапрыгин, специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы.
В рамках форума также проходила выставка «Медлабтех-2006», на которой были представлены экспозиции более тридцати компаний, производящих лабораторное оборудование, а также новые технологии.
Хотя выставка носила узкоспециализированный характер, много интересного могли почерпнуть здесь и рядовые посетители. Представители компаний охотно делились своими знаниями с белгородцами, рассказывали о том, как важно болезнь предупредить, правильно поставить диагноз. Кстати, ряд компаний предлагают различные тесты, обследования, позволяющие определить предрасположенность человека к тем или иным заболеваниям за много лет до «критического» момента, когда болезнь может «проснуться».
Получив от медиков рекомендации, люди из групп риска могут избежать грозных заболеваний. В числе фирм, идущих примерно на шаг вперед от современной медицины, - компания «Диакон» из г. Пущино, освоенные методики которой позволяют избежать сердечно-сосудистых заболеваний, московская компания «Люминери», предлагающая передовые технологии в аллергодиагностике и в борьбе с папилломовирусом, который является одной из причин рака у женщин.