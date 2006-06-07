Правильная диагностика – залог успешного лечения

В обращении к участникам форума второго сопредседателя оргкомитета, начальника Управления здравоохранения Белгородской области А.Ф. Стукалова говорится: «Сегодня здравоохранение Белгородской области с оптимизмом смотрит в будущее. Есть примеры успешного взаимодействия с законодательной и исполнительной властями, что позволило сделать реальные шаги в реализации самых сложных направлений национального проекта: повышения качества оказываемой медицинской помощи населению, укрепления первичного медицинского звена, снижения перинатальной смертности… Мы находимся в начале пути. Поэтому первая научно-образовательная конференция Российской Ассоциации медицинской лабораторной диагностики на белгородской земле нам особенно интересна. Уверен, что обсуждение новейших лабораторных технологий, обмен мнениями не только сблизит нас в понимании узких профессиональных интересов, но и поможет в решении самых широких проблем современной медицины».