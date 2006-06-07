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Posted 7 июня 2006,, 12:05

Published 7 июня 2006,, 12:05

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Правильная диагностика – залог успешного лечения

7 июня 2006, 12:05
7 июня завершает работу двухдневный научно-образовательный форум «Новые тесты и технологии в лабораторной медицине: клиническая значимость», проходящий в «Белэкспоцентре». Организаторами форума выступили Управление здравоохранения Белгородской области, Российская Ассоциация медицинской лабораторной диагностики (РАМЛД), Белгородская областная клиническая больница.

Как считает президент РАМЛД, доктор медицинских наук, сопредседатель оргкомитета форума, профессор Д.Б. Сапрыгин, современная лабораторная медицина обладает громадным потенциалом в обеспечении высокого качества диагностики, прогноза и мониторирования заболеваний, оптимизации процессов лечения. Она востребована там, где имеется стремление добиться высокого уровня медицинского обслуживания населения, развития и совершенствования как первичного звена здравоохранения, так и высоких медицинских технологий.

Ассоциация, одно из важнейших задач которой является развитие и совершенствование клинической лабораторной диагностики в регионах страны, не без основания полагает, что руководство Белгородской области окажет еще большее внимание и поддержку своей лабораторной службе.

В обращении к участникам форума второго сопредседателя оргкомитета, начальника Управления здравоохранения Белгородской области А.Ф. Стукалова говорится: «Сегодня здравоохранение Белгородской области с оптимизмом смотрит в будущее. Есть примеры успешного взаимодействия с законодательной и исполнительной властями, что позволило сделать реальные шаги в реализации самых сложных направлений национального проекта: повышения качества оказываемой медицинской помощи населению, укрепления первичного медицинского звена, снижения перинатальной смертности… Мы находимся в начале пути. Поэтому первая научно-образовательная конференция Российской Ассоциации медицинской лабораторной диагностики на белгородской земле нам особенно интересна. Уверен, что обсуждение новейших лабораторных технологий, обмен мнениями не только сблизит нас в понимании узких профессиональных интересов, но и поможет в решении самых широких проблем современной медицины».

В работе конференции приняли участие более двухсот специалистов лабораторной диагностики и врачей-клиницистов из Белгорода и городов нашей области, а также медики из Воронежа, Орла, Курска. Лекции слушателем читали профессор Д.Б. Сапрыгин, специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы.

В рамках форума также проходила выставка «Медлабтех-2006», на которой были представлены экспозиции более тридцати компаний, производящих лабораторное оборудование, а также новые технологии.

Хотя выставка носила узкоспециализированный характер, много интересного могли почерпнуть здесь и рядовые посетители. Представители компаний охотно делились своими знаниями с белгородцами, рассказывали о том, как важно болезнь предупредить, правильно поставить диагноз. Кстати, ряд компаний предлагают различные тесты, обследования, позволяющие определить предрасположенность человека к тем или иным заболеваниям за много лет до «критического» момента, когда болезнь может «проснуться».

Получив от медиков рекомендации, люди из групп риска могут избежать грозных заболеваний. В числе фирм, идущих примерно на шаг вперед от современной медицины, - компания «Диакон» из г. Пущино, освоенные методики которой позволяют избежать сердечно-сосудистых заболеваний, московская компания «Люминери», предлагающая передовые технологии в аллергодиагностике и в борьбе с папилломовирусом, который является одной из причин рака у женщин.

#Новости#Город#Медицина#Мария#Лаборатория#Диагностика
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