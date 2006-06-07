Маршрут Всемирной факельной эстафеты прошел сегодня через Белгород

Posted 7 июня 2006,, 13:54
Published 7 июня 2006,, 13:54
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Маршрут эстафеты прошел через Белгород в рамках Европейского этапа на территории России, который будет проходить с 7 по 19 июня. За это время ее участники пробегут от Российско-Украинской границы через Белгород, Курск, Орел, Тулу, Москву, Тверь, Торжок, Валдай, Великий Новгород, Санкт-Петербург, Выборг и достигнут границы с Финляндией.
Сегодня участники эстафеты прибыли в Белгород и почтили память воинов, павших в годы Великой Отечественной войны возложением цветов у вечного огня. Пробудет огонь Всемирной Дружбы в Белгороде всю ночь. А завтра в 9.30 команда эстафеты стартует от Соборной площади и направится в Курск.
Факельная эстафета проводится с 1987 года, и в ней уже приняли участие более 5 миллионов человек. Инициатором проведения эстафеты является лауреат Премии мира ЮНЕСКО и Премии имени Махатмы Ганди, известный гуманитарный и общественный деятель, а также легендарный атлет Шри Чинмой. Он уверен, что спорт – это важный инструмент в установлении всемирной гармонии: «Если у нас есть решимость и упорство, это уже наш первый шаг на пути к гармонии». Среди тех, кто в разные годы поддержал Всемирный Бег Дружбы, были такие выдающиеся личности как Папа Римский Иоанн Павел II, президент Нельсон Мандела, Далай Лама, Мать Тереза, архиепископ ЮАР Десмонд Туту, олимпийские чемпионы Татьяна Лебедева, Юрий Борзаковский, чемпион мира по боксу Николай Валуев и многие другие известные отечественные и зарубежные спортсмены.
В России эстафета проводится во исполнение указаний Президента РФ и решений Совета по физической культуре и спорту при Президенте РФ о развитии массовых форм физической культуры и спорта. В нашей стране участники пробега традиционно посвящают эстафету Дню Победы в Великой Отечественной войне.
Всемирный Бег Дружбы пройдет по территории 57 субъектов Российской Федерации. Самый протяженный маршрут от Москвы до города Хайлар (КНР) составит
Команда эстафеты Всемирного Бега Дружбы посетит школы и другие учебные заведения, рассказывая учащимся о целях и идеях бега. Участники пробега будут встречаться с жителями больших и малых городов, чтобы своим примером показать им, что и простые люди могут сделать реальные шаги для распространения доброй воли и гармонии на все сферы жизни и деятельности.
Специально для ИА Бел.Ру Екатерина Будеева