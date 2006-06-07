Маршрут Всемирной факельной эстафеты прошел сегодня через Белгород

Факельная эстафета проводится с 1987 года, и в ней уже приняли участие более 5 миллионов человек. Инициатором проведения эстафеты является лауреат Премии мира ЮНЕСКО и Премии имени Махатмы Ганди, известный гуманитарный и общественный деятель, а также легендарный атлет Шри Чинмой. Он уверен, что спорт – это важный инструмент в установлении всемирной гармонии: «Если у нас есть решимость и упорство, это уже наш первый шаг на пути к гармонии». Среди тех, кто в разные годы поддержал Всемирный Бег Дружбы , были такие выдающиеся личности как Папа Римский Иоанн Павел II, президент Нельсон Мандела, Далай Лама, Мать Тереза, архиепископ ЮАР Десмонд Туту, олимпийские чемпионы Татьяна Лебедева, Юрий Борзаковский, чемпион мира по боксу Николай Валуев и многие другие известные отечественные и зарубежные спортсмены.