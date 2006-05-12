TELE2-Белгород – 2 года

Posted 12 мая 2006,, 06:04
Published 12 мая 2006,, 06:04
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Поздравляя виновников торжества с днем рождения, отметим, что TELE2 существует на европейском рынке связи с 1993 года и является одним из крупнейших холдингов, предоставляющих широкий спектр телекоммуникационных услуг. В Россию TELE2 пришел в 2001 году и уже работает в 12 регионах: Смоленской, Нижегородской, Челябинской, Кемеровской, Омской, Иркутской областях, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Ростове-на-Дону, а также Ижевске, Воронеже, Курске и Белгороде.
В Белгородской области TELE2 ведет свою историю с 23 апреля 2004 года – в этот день в городе произошел запуск сети. Тогда же появился и сайт компании www.belgorod.tele2.ru. Наша область стала 11-м регионом, подключенным к TELE2. За 2 года компания сумела завоевать доверие большого числа абонентов, количество которых увеличивается с каждым днем. Стремительное развитие TELE2 как в нашем регионе, так и во всей России объясняется принципами, лежащими в основе деятельности группы компаний. Прежде всего, это принцип выгодных цен. TELE2 всегда предлагает своим абонентам максимально доступные тарифы и гарантирует удобные условия обслуживания. Ориентируясь на интересы абонентов, компания предлагает простые и наиболее востребованные услуги.
К поздравлениям коллег из курских и старооскольских офисов присоединился белгородский пейнтбольный клуб «Партизаны» http://www.partizany.bel.ru, также участвовавший в корпоративной вечеринке, посвященной дню рождения белгородского TELE2. Познакомив всех желающих пострелять краской с историей и правилами игры, «Партизаны» провели масштабный и увлекательный турнир по пейнтболу.
В турнире на призы компании TELE2 участвовали 8 команд: «Звери», «Банзай», «7Up», «Ягуар», «Ястреб», «Дикие вепри», «Бомба», «Всегда точнее». В напряженных поединках участники завоевывали долгожданную победу. Отстреливаясь и поражая противников из укрытий, на ходу залечивая разноцветные «раны», они прорывались к флагу противника — главному трофею сражения. Однако воевали «бойцы» не за призы, а просто для удовольствия, хотя подарки от компании TELE2 – мобильные телефоны – приятно порадовали победителей.
Призерами турнира стали команды «Звери» (1 место), «Ягуар» (2 место) и «Ястреб» (3 место).
ИА «Бел.Ру» поздравляет пейнтболистов TELE2 с победой, желает им здоровья, сил и дальнейших успехов в их важном деле.
Специально для ИА «Бел.Ру» Светлана Солодовникова