TELE2-Белгород – 2 года

В Белгородской области TELE2 ведет свою историю с 23 апреля 2004 года – в этот день в городе произошел запуск сети. Тогда же появился и сайт компании www.belgorod.tele2.ru . Наша область стала 11-м регионом, подключенным к TELE2. За 2 года компания сумела завоевать доверие большого числа абонентов, количество которых увеличивается с каждым днем. Стремительное развитие TELE2 как в нашем регионе, так и во всей России объясняется принципами, лежащими в основе деятельности группы компаний. Прежде всего, это принцип выгодных цен. TELE2 всегда предлагает своим абонентам максимально доступные тарифы и гарантирует удобные условия обслуживания. Ориентируясь на интересы абонентов, компания предлагает простые и наиболее востребованные услуги.