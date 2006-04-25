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Posted 25 апреля 2006,, 05:38

Published 25 апреля 2006,, 05:38

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

26 апреля в Белгородской области пройдёт День памяти жертв ядерных аварий и катастроф

25 апреля 2006, 05:38
Накануне памятной даты губернатор Белгородской области подписал распоряжение «О поощрении членов Белгородского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов Союз «Чернобыль» России».

За активное участие в защите прав и интересов граждан, пострадавших от радиационных аварий, Почетными грамотами награждены заместитель председателя Союза чернобыльцев Валентина Витахина и председатель Алексеевской местной организации Артур Николаев. Кроме того, выражена благодарность губернатора Вере Иваниной, члену правления организации инвалидов Союз «Чернобыль» России, передает пресс-центр губернатора Белгородской области.

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Денис Объедкин#Чернобыль#Ядерная авария
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