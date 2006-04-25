26 апреля в Белгородской области пройдёт День памяти жертв ядерных аварий и катастроф

За активное участие в защите прав и интересов граждан, пострадавших от радиационных аварий, Почетными грамотами награждены заместитель председателя Союза чернобыльцев Валентина Витахина и председатель Алексеевской местной организации Артур Николаев. Кроме того, выражена благодарность губернатора Вере Иваниной, члену правления организации инвалидов Союз «Чернобыль» России, передает пресс-центр губернатора Белгородской области.