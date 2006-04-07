Газета «Бизнес-центр» попала в «Золотой фонд прессы»

На имя губернатора Белгородской области Евгения Савченко пришло письмо от председателя исполкома Оргкомитета выставки «ПРЕССА». В письме сообщалось, что 9 февраля 2006 года в Российской государственной библиотеке состоялась торжественная церемония вручения Знаков отличия «Золотой фонд прессы» газетам и журналам, удостоенным Общественным экспертным советом этой высокой награды.

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