Газета «Бизнес-центр» попала в «Золотой фонд прессы»

Posted 7 апреля 2006,, 06:10
Published 7 апреля 2006,, 06:10
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Главная цель акции в том, чтобы всемерно содействовать продвижению качественной прессы, пропагандирующей высокие этические и нравственные принципы, сообщает пресс-центр губернатора Белгородской области.
Общественный экспертный совет возглавили руководители двух крупнейших библиотек страны – генеральный директор Российской государственной библиотеки, член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству, президент Библиотечной Ассамблеи Евразии В.В. Федоров и президент Российской библиотечной ассоциации, генеральный директор Российской национальной библиотеки В.Н. Зайцев. После длительного обсуждения они назвали более двухсот СМИ, удостоенных Знаков отличия.
Среди СМИ Белгородской области награды «Золотой фонд прессы» удостоилась газета «Бизнес-центр» (г. Старый Оскол). Ее сотрудники награждены почетными сертификатами Знака отличия за личный вклад в совершенствование своего издания.