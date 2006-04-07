Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 апреля 2006,, 06:10

Published 7 апреля 2006,, 06:10

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Газета «Бизнес-центр» попала в «Золотой фонд прессы»

7 апреля 2006, 06:10
На имя губернатора Белгородской области Евгения Савченко пришло письмо от председателя исполкома Оргкомитета выставки «ПРЕССА». В письме сообщалось, что 9 февраля 2006 года в Российской государственной библиотеке состоялась торжественная церемония вручения Знаков отличия «Золотой фонд прессы» газетам и журналам, удостоенным Общественным экспертным советом этой высокой награды.

Главная цель акции в том, чтобы всемерно содействовать продвижению качественной прессы, пропагандирующей высокие этические и нравственные принципы, сообщает пресс-центр губернатора Белгородской области.


Общественный экспертный совет возглавили руководители двух крупнейших библиотек страны – генеральный директор Российской государственной библиотеки, член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству, президент Библиотечной Ассамблеи Евразии В.В. Федоров и президент Российской библиотечной ассоциации, генеральный директор Российской национальной библиотеки В.Н. Зайцев. После длительного обсуждения они назвали более двухсот СМИ, удостоенных Знаков отличия.


Среди СМИ Белгородской области награды «Золотой фонд прессы» удостоилась газета «Бизнес-центр» (г. Старый Оскол). Ее сотрудники награждены почетными сертификатами Знака отличия за личный вклад в совершенствование своего издания.

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Денис Объедкин#Газета#Бизнес-центр#Золотой фонд прессы
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18