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Posted 4 апреля 2006,, 08:58

Published 4 апреля 2006,, 08:58

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Названы лучшие площади области

4 апреля 2006, 08:58
Правительством Белгородской области подведены итоги конкурса «Лучшая центральная площадь Белгородской области» за 2005 год.

По итогам состязания, в котором "приняли участие" города и поселки области, конкурсной комиссией "признаны победителями" центральные площади городов Белгород, Старый Оскол, Губкин, Новый Оскол, Строитель, Грайворон.

Кроме того, жюри отмечены площади поселков Красногвардейский, Чернянка, сел Красное Красненского района и Головчино Грайворонского района. Администрации этих населенных пунктов будут награждены денежными премиями.

В 2006 году работа по благоустройству и озеленению центральных площадей населенных пунктов будет продолжена, сообщает пресс-центр губернатора Белгородской области.

#Новости#Город#Голосование по Конституции#Общество#Денис Объедкин#Площадь#Населенный пункт
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