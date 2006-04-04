Названы лучшие площади области

Posted 4 апреля 2006,, 08:58
Published 4 апреля 2006,, 08:58
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
По итогам состязания, в котором "приняли участие" города и поселки области, конкурсной комиссией "признаны победителями" центральные площади городов Белгород, Старый Оскол, Губкин, Новый Оскол, Строитель, Грайворон.
Кроме того, жюри отмечены площади поселков Красногвардейский, Чернянка, сел Красное Красненского района и Головчино Грайворонского района. Администрации этих населенных пунктов будут награждены денежными премиями.
В 2006 году работа по благоустройству и озеленению центральных площадей населенных пунктов будет продолжена, сообщает пресс-центр губернатора Белгородской области.