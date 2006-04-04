Электронный учебник для студентов

Posted 4 апреля 2006,, 05:44
Published 4 апреля 2006,, 05:44
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Несмотря на то, что учебник написан для студентов заочной формы обучения с применением дистанционных технологий специальности 290700 «Теплогазоснабжение и вентиляция», семинар вызвал интерес также представителей других кафедр, на специальностях которых изучается предмет «Инженерная геология».
На семинаре с сообщением выступил автор электронного учебника «Инженерная геология», доцент кафедры, кандидат технических наук В.Ф. Карякин. Он ознакомил присутствующих с содержанием учебника, основными тезисами и вопросами, освещенными на его страницах, материалом, предназначенным для контроля знаний студентов. В.Ф. Карякин сказал, что кроме контрольных вопросов в учебнике разработаны также тестовые задания, позволяющие студентам проконтролировать свои знания самостоятельно.
В ходе обмена мнениями был отмечен высокий методический и научный уровень учебника, доходчивый стиль изложения материала, его четкая систематизация. Учебник рекомендуется в качестве лекционно-практического дополнения к основной литературе при заочном (дистанционном) обучении студентов Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова.