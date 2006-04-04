Электронный учебник для студентов

На семинаре с сообщением выступил автор электронного учебника «Инженерная геология», доцент кафедры, кандидат технических наук В.Ф. Карякин. Он ознакомил присутствующих с содержанием учебника, основными тезисами и вопросами, освещенными на его страницах, материалом, предназначенным для контроля знаний студентов. В.Ф. Карякин сказал, что кроме контрольных вопросов в учебнике разработаны также тестовые задания, позволяющие студентам проконтролировать свои знания самостоятельно.