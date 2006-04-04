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Posted 4 апреля 2006,, 05:44

Published 4 апреля 2006,, 05:44

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Электронный учебник для студентов

4 апреля 2006, 05:44
На базе кафедры городского кадастра и инженерных изысканий БГТУ им. В.Г. Шухова прошел семинар на тему: «Электронный учебник по инженерной геологии».

Несмотря на то, что учебник написан для студентов заочной формы обучения с применением дистанционных технологий специальности 290700 «Теплогазоснабжение и вентиляция», семинар вызвал интерес также представителей других кафедр, на специальностях которых изучается предмет «Инженерная геология».

На семинаре с сообщением выступил автор электронного учебника «Инженерная геология», доцент кафедры, кандидат технических наук В.Ф. Карякин. Он ознакомил присутствующих с содержанием учебника, основными тезисами и вопросами, освещенными на его страницах, материалом, предназначенным для контроля знаний студентов. В.Ф. Карякин сказал, что кроме контрольных вопросов в учебнике разработаны также тестовые задания, позволяющие студентам проконтролировать свои знания самостоятельно.

В ходе обмена мнениями был отмечен высокий методический и научный уровень учебника, доходчивый стиль изложения материала, его четкая систематизация. Учебник рекомендуется в качестве лекционно-практического дополнения к основной литературе при заочном (дистанционном) обучении студентов Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова.

#Новости#Город#Бгту им в.г.шухова#Мария#Семинар#Электронный учебник
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