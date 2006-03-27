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Posted 27 марта 2006,, 10:04

Published 27 марта 2006,, 10:04

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В войсковую часть – с проверкой

27 марта 2006, 10:04
23 марта представители Белгородской области побывали в войсковой части 19612 Кантемировской танковой дивизии, где накануне трагически погиб белгородец, военнослужащий срочной службы А.А. Козьминых.

Консультант Совета безопасности Белгородской области Валерий Тарабаев, представители белгородской региональной общественной организации «Совет родителей военнослужащих» под руководством её председателя Галины Гребенюковой и белгородские журналисты встретились с командиром дивизии гвардии генерал-майором Александром Романчуком, осмотрели казармы, медицинский пункт полка и госпиталя Наро-Фоминского гарнизона, пообщались с сослуживцами.

Подробные пояснения о том, как живут военнослужащие, какой у них распорядок дня и какие взаимоотношения членам комиссии дал заместитель командира воинской части по воспитательной работе гвардии полковник Владимир Тышер, сообщает пресс-центр губернатора области.

Как сообщили члены комиссии, им была предоставлена возможность ознакомиться со всеми документами, пообщаться с прокурором Наро-Фоминского гарнизона, посещать любые помещения и разговаривать с военнослужащими. По общему мнению, белгородской делегации, в данной части не наблюдается такого негативного явления как «дедовщина» и говорить о том, что причиной гибели А.А. Козьминых стали неуставные отношения нет никаких оснований.

Следствие по данному делу продолжается и общественность будет проинформирована о результатах расследования. Правительством области оказывается вся необходимая помощь в организации похорон погибшего военнослужащего.

#Новости#Политика#Комиссия#Мария#Проверка#Макроэкономика#Солдат#Военнослужащий#Войсковая часть
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