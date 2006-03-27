В войсковую часть – с проверкой

Posted 27 марта 2006,, 10:04
Published 27 марта 2006,, 10:04
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Консультант Совета безопасности Белгородской области Валерий Тарабаев, представители белгородской региональной общественной организации «Совет родителей военнослужащих» под руководством её председателя Галины Гребенюковой и белгородские журналисты встретились с командиром дивизии гвардии генерал-майором Александром Романчуком, осмотрели казармы, медицинский пункт полка и госпиталя Наро-Фоминского гарнизона, пообщались с сослуживцами.
Подробные пояснения о том, как живут военнослужащие, какой у них распорядок дня и какие взаимоотношения членам комиссии дал заместитель командира воинской части по воспитательной работе гвардии полковник Владимир Тышер, сообщает пресс-центр губернатора области.
Как сообщили члены комиссии, им была предоставлена возможность ознакомиться со всеми документами, пообщаться с прокурором Наро-Фоминского гарнизона, посещать любые помещения и разговаривать с военнослужащими. По общему мнению, белгородской делегации, в данной части не наблюдается такого негативного явления как «дедовщина» и говорить о том, что причиной гибели А.А. Козьминых стали неуставные отношения нет никаких оснований.
Следствие по данному делу продолжается и общественность будет проинформирована о результатах расследования. Правительством области оказывается вся необходимая помощь в организации похорон погибшего военнослужащего.