В войсковую часть – с проверкой

Как сообщили члены комиссии, им была предоставлена возможность ознакомиться со всеми документами, пообщаться с прокурором Наро-Фоминского гарнизона, посещать любые помещения и разговаривать с военнослужащими. По общему мнению, белгородской делегации, в данной части не наблюдается такого негативного явления как «дедовщина» и говорить о том, что причиной гибели А.А. Козьминых стали неуставные отношения нет никаких оснований.