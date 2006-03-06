На первом месте – социально-демографические показатели

Posted 6 марта 2006,, 09:02
Published 6 марта 2006,, 09:02
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Цель программы - стабилизация численности населения области и формирование предпосылок для последующего демографического роста. Для этого предполагается провести ряд мероприятий, направленных на социальную поддержку семей, имеющих детей, укрепление здоровья белгородцев, улучшение семейной политики и другие. В результате ожидается повышение уровня рождаемости, а также улучшение благосостояния семей с детьми, сообщает пресс-центр губернатора области. Возможно, увеличится число многодетных семей и продолжительность жизни населения, снизится смертность.
Объем финансирования программы в 2006-2008 годах составит более восьми миллионов рублей. В разработке программы участвовали областные управления здравоохранения, образования и науки, социальной защиты населения, по труду, по делам молодежи, культуры, физической культуры и спорта, ЗАГС, управление федеральной государственной службы занятости населения по Белгородской области.
Органам местного самоуправления, руководителям предприятий, организаций независимо от форм собственности рекомендовано считать приоритетным направлением в работе реализацию системы мер по улучшению демографической ситуации и повышению статуса семьи. При подведении итогов рейтингового соревнования между районами за премию губернатора «За будущее Белгородчины» будут, прежде всего, учитываться социально-демографические показатели территорий.