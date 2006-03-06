На первом месте – социально-демографические показатели

Цель программы - стабилизация численности населения области и формирование предпосылок для последующего демографического роста. Для этого предполагается провести ряд мероприятий, направленных на социальную поддержку семей, имеющих детей, укрепление здоровья белгородцев, улучшение семейной политики и другие. В результате ожидается повышение уровня рождаемости, а также улучшение благосостояния семей с детьми, сообщает пресс-центр губернатора области. Возможно, увеличится число многодетных семей и продолжительность жизни населения, снизится смертность.